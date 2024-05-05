Где в Украине дороже всего и дешевле всего строить жилье — Finance.ua

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Где в Украине дороже всего и дешевле всего строить жилье

Недвижимость
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Где в Украине дороже всего и дешевле всего строить жилье
Где в Украине дороже всего и дешевле всего строить жилье, www.freepik.com
В Украине дороже всего построить жилье в Киеве, а дешевле всего — в Кировоградской области.
Об этом свидетельствуют данные Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
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Где в Украине дешевле всего построить жилье

По подсчетам специалистов министерства, самой дешевой областью для строительства является Кировоградская.
Здесь можно построить жилье по цене 18,3 тысячи грн.
Где в Украине дороже всего и дешевле всего строить жилье
В Закарпатской и Житомирской области почти такие же расценки — соответственно 18,7 и 18,9 тысячи грн.

Где дороже всего строить жилье

Дороже всего строительство в Киеве. Здесь цена за квадратный метр жилья достигает показателя 25 183 грн.
Несколько меньше, но самые высокие цены среди областей — в Харьковской и Донецкой области — соответственно 22,64 и 22,63 тысячи гривен.
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Средний показатель стоимости в большей части областей Украины — не менее 20−21 тысяч грн за квадратный метр.
Напомним, в столице назревает масштабный дефицит квартир в новостройках. Застройщики говорят, что квадратных метров на первичке уже не хватает.
Дефицита нового жилья пока нет, но формируются предпосылки для его появления. Особенно в Киеве, где с начала полномасштабного вторжения почти не появляются новые проекты. Все это может подтолкнуть цены вверх.
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По материалам:
Дзеркало Тижня
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