Средние цены на рынке коттеджных городков во Львове превысили цены в столичном регионе — Finance.ua

Средние цены на рынке коттеджных городков во Львове превысили цены в столичном регионе Сегодня 09:14 — Недвижимость

Средние цены на рынке коттеджных городков во Львове превысили цены в столичном регионе

Средняя цена квадратного метра на рынке коттеджных городков во Львове и области превысила показатели киевского региона на 5%, следует из данных портала недвижимости «ЛУН».

«Интересно, что, как и на рынке жилых комплексов, где средняя цена во Львове превышает среднюю цену в Киеве, такая же ситуация сложилась и на рынке коттеджных городков. К тому же год назад в киевском регионе цена была выше львовской, но сейчас это изменилось, и Львов подрастает по ценам и уже обгоняет столицу», — рассказал Business Development Advisor в «ЛУН» Александр Андросович во время онлайн-встречи RED Community «Рынок загородной недвижимости».

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По его данным, в киевском регионе на сегодняшний день средняя цена на рынке коттеджных городков составляет $950/кв. м, в то время как год назад она составляла $910/кв. м. При этом во львовском регионе средняя цена составляет $1000/кв. м.

В Киеве средняя цена составляет около $1100/кв. м, в Киевской области — почти $950/кв. м. В то же время во Львове средняя цена квадратного метра в коттеджном городке составляет $1150, в области — $1000.

Согласно информации «ЛУН», по состоянию на апрель 2024 года в 531 коттеджном городке в Украине открыта продажа, в то время как 150 не продают. После начала полномасштабной войны продажу завершили 213 проектов, из них 86 — в Киевской области, 42 — во Львовской, 31 — в Ивано-Франковской, 11 — в Одесской, 9 — в Тернопольской.

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В то же время 302 коттеджных городка запустили продажу уже после начала полномасштабного вторжения: 116 в Киевской области, 52 во Львовской, 37 в Ивано-Франковской, 27 в Закарпатской, 17 в Тернопольской. В то же время 51 коттеджный городок запустил и завершил продажу после февраля 2022 года.

В «ЛУН» подсчитали, что 55% предложений продажи на рынке коттеджных городков составляют проекты в киевском регионе (349 в Киевской области, 33 — в Киеве), 12% - во Львовской области (84 проекта), 7% - в Ивано-Франковской (47), 5% - в Закарпатской (34), 3% - в Днепропетровской (21). В то же время, половина предложений коттеджных городков уже завершили строительство, 47% - проекты в процессе строительства, 1% - строительные работы прекращены, 1% - продолжается проектирование.

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Согласно аналитике портала, только 15% коттеджных городков имеют акционные предложения на покупку объекта. Около трети проектов предлагают индивидуальные условия рассрочки, 22% - предлагают рассрочку сроком до года, 17% - до двух лет. Первый вклад обычно составляет 30−50%.

Как отмечает «ЛУН», наиболее распространенными по площади проектами коттеджей в Украине являются объекты площадью 101−150 кв. м (39%) и до 100 кв. м (22%). В структуре предложения 40% составляют таунхаусы, 30% - коттеджи, 7% - дуплексы, а 22% проектов имеют смешанное предложение.

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