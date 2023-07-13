Рынок коттеджных городков вырос во 2 квартале 2023 года (инфографика) — Finance.ua

Рынок коттеджных городков вырос во 2 квартале 2023 года (инфографика) Сегодня 16:00 — Недвижимость

Рынок коттеджных городков вырос во 2 квартале 2023 года (инфографика)

В 25 регионах Украины и Киеве ведется строительство коттеджных городков.

Об этом пишет консалтинговая компания РеалЭкспо, которая провела мониторинг рынка коттеджных городков Украины, вышедших на рынок в апреле-июне 2023 года.

На первое место по количеству новых городков вышла Киевская область — +16 новых проектов (+1,5%). Несмотря на войну в Украине, застройщики под Киевом вывели новые проекты в Петропавловской Борщаговке (таунхаусы и коттеджи), Буче (таунхаусы), Ворзеле (коттеджи), Зазимье (таунхаусы), Бобрице (таунхаусы), Ирпене (таунхаусы), Гатном (таунхаусы), Святопетровском (таунхаусы), Гостомеле (коттеджи), Белогородке (таунхаусы).

Впервые городки появились в новых населенных пунктах: Любимовцы (коттеджи), Игнатовке (коттеджи) и Большой Бугаевке (коттеджи).

Второе место по количеству новых городков у Тернопольской области — +9 новых проектов (+52,9%). Регион по количеству городков был до войны на последнем месте в Западной Украине. Наличие большого количества переселенцев в регионе и заинтересованность в жилье подтолкнули застройщиков к выводу новых проектов.

Новые городки появились в Тернополе (2 городка с таунхаусами) и ближнем пригороде: Петрикове (2 проекта с таунхаусами), Байковцах (2 проекта с дуплексами и 1 с таунхаусами) и в Гаях Гречинских (2 проекта с таунхаусами).

На третье место по количеству новых городков вышла Ивано-Франковская область — +8 новых проектов (+12,5%). Застройщики коттеджных городков в регионе отреагировали на военные действия. В 1 квартале здесь появилось 10 новых городков. На этом застройщики не остановились и продолжают выводить новые проекты в Микуличине (коттеджи), Яблунице (коттеджи), расположенных вблизи горнолыжного курорта Буковель в экологически чистом и безопасном месте.

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Следует отметить, что большинство новых вышедших на рынок проектов трудно назвать коттеджным городком. Застройщиками часто выступают физические лица, которые владеют небольшим участком земли и решили подзаработать в сложившейся ситуации. В основном это небольшие наделы от 5 до 200 соток, на которых ведется строительство небольшого количества таунхаусов или дуплексов.

Типы недвижимости в коттеджных городках Украины

В 18 коттеджных городах главным типом недвижимости являются виллы (0,93%) против 16 в первом квартале; в 283 проектах основным типом недвижимости являются дуплексы (14,6%) против 276 в 1 квартале; в 843 проектах основным типом недвижимости являются коттеджи (43,49%) против 831 проекта в марте; в 977 проектах основным типом недвижимости являются таунхаусы (50,41%) против 937 в марте; в 29 проектах основным типом недвижимости являются квадрексы (1,49%).

Степень готовности

По состоянию на 03/07/2023 в базе портала было 1087 построенных коттеджных городков (на 16 городков больше чем в 1 кв.); 189 проектов; 662 строящихся коттеджных городка (на 38 городков больше, чем в 1 кв.).

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«Замороженные» коттеджные городки

В 302 коттеджных поселках Украины строительство остановлено. Это на 3 городка больше, чем в начале года. Первенство по количеству замороженных строек у Киевской области (199 городков). На втором месте — Одесская область с 28 замороженными городками. На третьем месте — Харьковская область с 14 замороженными поселками.

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