Аренда жилья за полгода подорожала на 9%: цены по областям (инфографика) — Finance.ua

Аренда жилья за полгода подорожала на 9%: цены по областям (инфографика) Сегодня 12:00 — Недвижимость

Аренда жилья за полгода подорожала на 9%: цены по областям (инфографика)

Средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в июне 2023 года составила 6 230 гривен. С начала года стоимость выросла на 9,3%, что вдвое выше официальной инфляции (4,6%).

Об этом сообщает Госстат

На первом месте по стоимости аренды находится Закарпатская область, где аренда выросла на 47,8% до 12 867 гривен.

Львовщина на втором месте. Цена аренды с начала года выросла на 9,3% до 12 тысяч гривен.

В Киеве аренда подорожала на 2% до 7793 гривен. Город остается на третьем месте.

Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время самые низкие цены в прифронтовых Запорожской (3 066 гривен), Херсонской (2 960 гривен) и Сумской (2 769 гривен) областях.

Напомним, в феврале Госстат писал , что средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за январь 2023 года по Украине выросла на 5,2% с 5699 до 5994 гривен. Во главу угла по стоимости аренды вышла Закарпатская область, где аренда подорожала в 1,5 раза до 13 123 гривен.

Справка Finance.ua:

Цены на аренду квартир во Львове практически не изменились по сравнению с зимним периодом. Стоимость не снижается даже из-за отсутствия большого спроса. Предложений на рынке недвижимости достаточно. В большинстве своем жилье ищут жители города и области, а не внутренне перемещенные лица.

Как пишет birdrent.com, в августе 2021 года — спрос на аренду квартир увеличился на 18%, а в августе 2022 года — на 16%. Поэтому постепенный рост спроса на аренду уже сегодня свидетельствует о том, что 2023 год не будет исключением. Медиана цены на аренду квартир в августе 2021 года увеличилась на 6%, а в 2022 году на 10%.

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