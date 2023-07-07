Первичный и вторичный рынок недвижимости в июне (инфографика) — Finance.ua
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Первичный и вторичный рынок недвижимости в июне (инфографика)

Недвижимость
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Первичный и вторичный рынок недвижимости в июне (инфографика)
Первичный и вторичный рынок недвижимости в июне (инфографика), www.freepik.com
Украинский маркетплейс DIM.RIA представил обновленный отчет собственного аналитического центра за июнь 2023 года. В исследовании проанализированы колебания цены и предложения по новостройкам, вторичной продаже и аренде.

Первичный рынок

Предложение
По данным DIM. RIA, по состоянию на конец июня 2023 года в Украине 73,3% открытых отделов продаж новостроек. Количество держится почти на одном уровне с начала весны.
В течение июня в Украине сдали в эксплуатацию семь новостроек, которые составляют десять секций, из них три новостройки и шесть секций в Киеве. Также в июне в Украине было возобновлено строительство в девяти новостройках.
Первичный и вторичный рынок недвижимости в июне (инфографика)
Цены
Средняя цена за м2 на конец июня в Киеве составляет 56 728 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат).
Минимальная цена за м² в столице — 21 700 грн, она фиксируется в Деснянском районе, а максимальная — в Печерском — 224 071 грн.
Первичный и вторичный рынок недвижимости в июне (инфографика)
По состоянию на июнь, в Киевской области стоимость м² стартует от 9244 грн и может достигать 123 011 грн.
Первичный и вторичный рынок недвижимости в июне (инфографика)
Если сравнивать стоимость за м² в новостройке в июне этого и прошлого года, рост цены почти по всей Украине. В Киеве — на 34%, в Киевской области — на 23%, а во Львовской — 36%.

Вторичное жилье

Предложение
Анализируя июнь и май этого года, местами спад предложений по продаже вторичного жилья. К примеру, в столице сейчас на 22% меньше предложений, чем в мае.
Первичный и вторичный рынок недвижимости в июне (инфографика)
А если рассматривать июнь 2023 и 2022, то наоборот — в большинстве областей количество предложений возросло. В Киеве — на 174% больше, во Львовской области — на 73%, а на Харьковщине — на 308%.
Первичный и вторичный рынок недвижимости в июне (инфографика)
Цены
По состоянию на конец июня самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке зафиксирована, как обычно, в Киеве — 86 865 долларов США.
Первичный и вторичный рынок недвижимости в июне (инфографика)
Сравнивая июнь этого и прошлого года, увеличение цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке почти по всей Украине. В Киеве — на 17%, в Киевской области — на 2%, а во Львовской и Закарпатье — на 28%.
Анализируя районы столицы, самая низкая средняя стоимость за однокомнатную квартиру зафиксирована в Деснянском районе — 47 024 долларов США, а самые высокие в Печерском — 136 837 долларов США.
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По материалам:
Finance.ua
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