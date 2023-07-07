Первичный и вторичный рынок недвижимости в июне (инфографика) — Finance.ua

Первичный и вторичный рынок недвижимости в июне (инфографика) Сегодня 12:00 — Недвижимость

Первичный и вторичный рынок недвижимости в июне (инфографика), www.freepik.com

Украинский маркетплейс DIM.RIA представил обновленный отчет собственного аналитического центра за июнь 2023 года. В исследовании проанализированы колебания цены и предложения по новостройкам, вторичной продаже и аренде.

Первичный рынок

Предложение

По данным DIM. RIA, по состоянию на конец июня 2023 года в Украине 73,3% открытых отделов продаж новостроек. Количество держится почти на одном уровне с начала весны.

В течение июня в Украине сдали в эксплуатацию семь новостроек, которые составляют десять секций, из них три новостройки и шесть секций в Киеве. Также в июне в Украине было возобновлено строительство в девяти новостройках.

Цены

Средняя цена за м 2 на конец июня в Киеве составляет 56 728 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат).

Минимальная цена за м² в столице — 21 700 грн, она фиксируется в Деснянском районе, а максимальная — в Печерском — 224 071 грн.

По состоянию на июнь, в Киевской области стоимость м² стартует от 9244 грн и может достигать 123 011 грн.

Если сравнивать стоимость за м² в новостройке в июне этого и прошлого года, рост цены почти по всей Украине. В Киеве — на 34%, в Киевской области — на 23%, а во Львовской — 36%.

Вторичное жилье

Предложение

Анализируя июнь и май этого года, местами спад предложений по продаже вторичного жилья. К примеру, в столице сейчас на 22% меньше предложений, чем в мае.

А если рассматривать июнь 2023 и 2022, то наоборот — в большинстве областей количество предложений возросло. В Киеве — на 174% больше, во Львовской области — на 73%, а на Харьковщине — на 308%.

Цены

По состоянию на конец июня самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке зафиксирована, как обычно, в Киеве — 86 865 долларов США.

Сравнивая июнь этого и прошлого года, увеличение цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке почти по всей Украине. В Киеве — на 17%, в Киевской области — на 2%, а во Львовской и Закарпатье — на 28%.

Анализируя районы столицы, самая низкая средняя стоимость за однокомнатную квартиру зафиксирована в Деснянском районе — 47 024 долларов США, а самые высокие в Печерском — 136 837 долларов США.

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