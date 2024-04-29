Отменено строительство 14 жилых комплексов на территории НАУ — Finance.ua

Отменено строительство 14 жилых комплексов на территории НАУ Сегодня 15:12 — Недвижимость

Отменено разрешение на строительство 14 жилых комплексов на территории Национального авиационного университета (НАУ).

Об этом сообщила и.о. ректора НАУ Ксения Семенова.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины аннулировала разрешение (Регистрационный номер ІУ13 210 909 218) на выполнение строительных работ на территории Национального авиационного университета по моему заявлению. Перед этим соответствующее решение принял Наблюдательный совет НАУ.

Разрешение в 2021 году выдала ГАСИ в последний день своего существования.

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«В октябре 2021 года ГИАГ зафиксировала многочисленные нарушения в этом разрешении. Этот проект противоречил строительным нормам и, самое главное, никакой выгоды для государства и университета, никакой социальной инфраструктуры там не значилось», — говорится в сообщении.

А 19 июля 2022 года суд принял к рассмотрению исковое заявление ГИАГ о признании противоправными и отмене градостроительных условий от 29.04.2014, предшествовавших выдаче разрешения на строительство новых 14 жилых комплексов на территории НАУ. Дело еще не было передано в КОАС после ликвидации ОАСК.

Справка Finance.ua:

для решения жилищного вопроса в Украине предлагается ввести два формата социальной аренды и механизм жилищных кооперативов. Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк;

по ее словам, законопроект об основных принципах жилищной политики вынесли на общественные обсуждения, а финальную версию планируют зарегистрировать в Парламенте через несколько месяцев.

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