Кадровый кризис: в каких регионах ощущается нехватка работников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кадровый кризис: в каких регионах ощущается нехватка работников

Казна и Политика
34
Кадровый кризис: в каких регионах ощущается нехватка работников
Кадровый кризис: в каких регионах ощущается нехватка работников
Более чем на четверть уменьшилось количество работников в возрасте от 15 до 70 лет с 2021 по 2023 год. Главными причинами стали миграция, демографические потери и оккупация.
Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины.
Читайте также
Так, по оценкам НБУ, рабочая сила в возрасте 15−70 лет в 2023 году сократилась более чем на четверть по сравнению с 2021 годом. Почти половину этого сокращения обеспечило выбытие из рабочей силы внешних мигрантов.
Значительную роль (около 40% от сокращения рабочей силы в 2023 году по сравнению с 2021 годом) играли демографические потери и оккупация, а также переход к экономически неактивному населению (из-за возможных трудностей с поиском работы для ВПЛ, необходимости ухода за другими членами семьи, увеличения количества пенсионеров, нехватки навыков, пользующихся спросом на рынке труда).
Сокращение участия в рабочей силе было широкомасштабным по всем регионам в Украине, наиболее ощутимо — в регионах с активными боевыми действиями.
Читайте также
Напомним, 74% украинских работодателей испытывают дефицит кадров — это на 19% больше, чем осенью 2023 года. Это стимулирует компании предлагать все более щедрые пакеты стимулов для привлечения и удержания квалифицированных работников.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.