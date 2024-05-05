Кадровый кризис: в каких регионах ощущается нехватка работников — Finance.ua

Кадровый кризис: в каких регионах ощущается нехватка работников Сегодня 13:35 — Казна и Политика

Кадровый кризис: в каких регионах ощущается нехватка работников

Более чем на четверть уменьшилось количество работников в возрасте от 15 до 70 лет с 2021 по 2023 год. Главными причинами стали миграция, демографические потери и оккупация.

Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины.

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Так, по оценкам НБУ, рабочая сила в возрасте 15−70 лет в 2023 году сократилась более чем на четверть по сравнению с 2021 годом. Почти половину этого сокращения обеспечило выбытие из рабочей силы внешних мигрантов.

Значительную роль (около 40% от сокращения рабочей силы в 2023 году по сравнению с 2021 годом) играли демографические потери и оккупация, а также переход к экономически неактивному населению (из-за возможных трудностей с поиском работы для ВПЛ, необходимости ухода за другими членами семьи, увеличения количества пенсионеров, нехватки навыков, пользующихся спросом на рынке труда).

Сокращение участия в рабочей силе было широкомасштабным по всем регионам в Украине, наиболее ощутимо — в регионах с активными боевыми действиями.

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Напомним, 74% украинских работодателей испытывают дефицит кадров — это на 19% больше, чем осенью 2023 года. Это стимулирует компании предлагать все более щедрые пакеты стимулов для привлечения и удержания квалифицированных работников.

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