Кадровый кризис: в каких регионах ощущается нехватка работников — Finance.ua

Кадровый кризис: в каких регионах ощущается нехватка работников
Более чем на четверть уменьшилось количество работников в возрасте от 15 до 70 лет с 2021 по 2023 год. Главными причинами стали миграция, демографические потери и оккупация.
Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины.
Так, по оценкам НБУ, рабочая сила в возрасте 15−70 лет в 2023 году сократилась более чем на четверть по сравнению с 2021 годом. Почти половину этого сокращения обеспечило выбытие из рабочей силы внешних мигрантов.
Значительную роль (около 40% от сокращения рабочей силы в 2023 году по сравнению с 2021 годом) играли демографические потери и оккупация, а также переход к экономически неактивному населению (из-за возможных трудностей с поиском работы для ВПЛ, необходимости ухода за другими членами семьи, увеличения количества пенсионеров, нехватки навыков, пользующихся спросом на рынке труда).
Сокращение участия в рабочей силе было широкомасштабным по всем регионам в Украине, наиболее ощутимо — в регионах с активными боевыми действиями.
Напомним, 74% украинских работодателей испытывают дефицит кадров — это на 19% больше, чем осенью 2023 года. Это стимулирует компании предлагать все более щедрые пакеты стимулов для привлечения и удержания квалифицированных работников.
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