Во Франковске бизнес испытывает острую нехватку кадров — Finance.ua
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Во Франковске бизнес испытывает острую нехватку кадров

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Во Франковске бизнес испытывает острую нехватку кадров
Во Франковске бизнес испытывает острую нехватку кадров
В Ивано-Франковске бизнес ощущает острую проблему с кадрами; некоторые релоцированные предприятия из-за этого переезжают.
Об этом на брифинге в Ивано-Франковске сообщила руководитель управления труда Ивано-Франковского городского совета Наталия Дмитраш.
«У нас есть бизнес, который релоцировался, но переехал из-за того, что не мог найти специалистов. К примеру, у нас не могли найти специалистов по металлообработке. Проблема с кадрами у нас очень острая. Вакансий много, людей мало», — отметила Дмитраш.
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По ее словам, сейчас у работодателей есть потребность в швеях, бухгалтерах, есть вакансии для младшего медицинского персонала.
«В центре занятости у нас более 600 вакансий, а на учете безработных состоят около 400 человек», — отметила руководитель управления.
Напомним, в Прикарпатье по программе релокации заработали около полусотни предприятий.
По материалам:
Укрінформ
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