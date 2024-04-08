Во Франковске бизнес испытывает острую нехватку кадров — Finance.ua

Во Франковске бизнес испытывает острую нехватку кадров Сегодня 20:40

Во Франковске бизнес испытывает острую нехватку кадров

В Ивано-Франковске бизнес ощущает острую проблему с кадрами; некоторые релоцированные предприятия из-за этого переезжают.

Об этом на брифинге в Ивано-Франковске сообщила руководитель управления труда Ивано-Франковского городского совета Наталия Дмитраш.

«У нас есть бизнес, который релоцировался, но переехал из-за того, что не мог найти специалистов. К примеру, у нас не могли найти специалистов по металлообработке. Проблема с кадрами у нас очень острая. Вакансий много, людей мало», — отметила Дмитраш.

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По ее словам, сейчас у работодателей есть потребность в швеях, бухгалтерах, есть вакансии для младшего медицинского персонала.

«В центре занятости у нас более 600 вакансий, а на учете безработных состоят около 400 человек», — отметила руководитель управления.

Напомним, в Прикарпатье по программе релокации заработали около полусотни предприятий.

Укрінформ По материалам:

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