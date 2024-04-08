Рынок труда все еще находится в состоянии дефицита кадров — Finance.ua

Рынок труда все еще находится в состоянии дефицита кадров Сегодня 08:30 — Личные финансы

Рынок труда все еще находится в состоянии дефицита кадров

В марте на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 327 735 резюме, что почти не отличается от показателей февраля. Но несмотря на это, показатель конкуренции соискателей снова снизился. На это повлияло несколько факторов.

Об этом говорится в исследовании Work.ua.

Среднестатистический портрет соискателя остается неизменным: большинство кандидатов — молодые женщины, имеющие опыт работы.

Инфографика: Work.ua

Какие факторы повлияли на снижение конкуренции

Во-первых, обстрелы энергетической инфраструктуры и последующие перебои с электроэнергией и интернетом в ряде областей Украины. Это повлияло на ряд показателей от посещаемости сайта до собственно конкуренции.

Во-вторых, увеличение количества вакансий способствует снижению конкуренции.

В-третьих, снижение конкуренции после январского пика является сезонным явлением на рынке труда.

Так что рынок труда все еще находится в состоянии дефицита кадров.

Инфографика: Work.ua

Падение конкуренции было практически синхронным. Этот показатель снизился в областях с традиционно высокой конкуренцией: Киевской, Винницкой, Волынской, Львовской и Харьковской. Не стали исключением и предложения дистанционной работы, которые всегда интересуют больше всего соискателей.

Низкая конкуренция по-прежнему в Черновицкой, Закарпатской, Херсонской области. Правда, в последней наблюдается незначительное увеличение конкуренции за вакансии. Это может быть связано с увеличением количества соискателей на 7% в этом регионе.

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Уменьшение конкуренции не обошло даже IT-сектор, в том числе две самые конкурентные должности — Front-end программист и верстальщик. Однако незначительно возросла активность соискателей в откликах на вакансии веб-дизайнера и фармера аккаунтов.

Где стало больше соискателей работы

Что касается географического распределения, то увеличилось количество соискателей только в Херсонской (+7%), Ровенской (+2%) и Николаевской (+1%) областях. Но в абсолютных числах большинство резюме создано кандидатами из Киевщины или теми, кто хочет работать дистанционно.

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