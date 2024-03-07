Рынок труда в феврале: на какие должности наибольшая и наименьшая конкуренция — Finance.ua
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Рынок труда в феврале: на какие должности наибольшая и наименьшая конкуренция

Личные финансы
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Рынок труда в феврале: на какие должности наибольшая и наименьшая конкуренция
Рынок труда в феврале: на какие должности наибольшая и наименьшая конкуренция
В феврале на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 326 784 резюме — на 7% меньше, чем в январе. Больше всего кандидатов прибыло в категориях «Администрация, руководство среднего звена», «Продажа, закупка», «Секретариат, делопроизводство, АХО», «IT, компьютеры, интернет», «Сфера обслуживания».
Об этом сообщают аналитики Work.ua.
В исследовании отмечается, что наибольшее количество откликов на вакансии получают работодатели, предлагающие дистанционную работу. Здесь конкуренция в 5 раз выше средней на рынке труда.
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Если не принимать во внимание удаленный формат, самый высокий уровень конкуренции за вакансии в Киевской, Винницкой, Волынской, Львовской и Харьковской областях.
Самая сложная ситуация с отзывами кандидатов в Херсонской, Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях.
Самыми конкурентными остаются должности в сфере IT. Примечательно, что, несмотря на сезонное падение этого показателя, за отдельные вакансии конкуренция усилилась (Angular-разработчик, Java Developer, Python-программист).
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Самая низкая конкуренция — за рабочие (машинист тепловоза, пилорамник, слесарь-инструментальщик) и медицинские (эндокринолог, онкохирург, психиатр) профессии.
Если сравнивать с январем, в распределении соискателей по опыту, возрасту и полу значительных изменений не произошло.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Напомним, в январе на наиболее конкурентные удаленные должности количество откликов от кандидатов возросло еще в несколько раз. К таким должностям относятся Front-end разработчик, верстальщик, веб-дизайнер, тестировщик, Android-программист, видеомонтажер, Python-программист, программист Java.
А вот тяжелее всего находили специалистов рабочих профессий и медиков. В список должностей с самой низкой конкуренцией в январе вошли машинист тепловоза, составитель поездов, специалист по камнеобработке, горняк, онкохирург, эндокринолог, оториноларинголог, гастроэнтеролог, гирудотерапевт.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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