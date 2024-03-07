Рынок труда в феврале: на какие должности наибольшая и наименьшая конкуренция — Finance.ua

Рынок труда в феврале: на какие должности наибольшая и наименьшая конкуренция Сегодня 20:01 — Личные финансы

Рынок труда в феврале: на какие должности наибольшая и наименьшая конкуренция

В феврале на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 326 784 резюме — на 7% меньше, чем в январе. Больше всего кандидатов прибыло в категориях «Администрация, руководство среднего звена», «Продажа, закупка», «Секретариат, делопроизводство, АХО», «IT, компьютеры, интернет», «Сфера обслуживания».

Об этом сообщают аналитики Work.ua.

В исследовании отмечается, что наибольшее количество откликов на вакансии получают работодатели, предлагающие дистанционную работу. Здесь конкуренция в 5 раз выше средней на рынке труда.

Если не принимать во внимание удаленный формат, самый высокий уровень конкуренции за вакансии в Киевской, Винницкой, Волынской, Львовской и Харьковской областях.

Самая сложная ситуация с отзывами кандидатов в Херсонской, Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях.

Самыми конкурентными остаются должности в сфере IT. Примечательно, что, несмотря на сезонное падение этого показателя, за отдельные вакансии конкуренция усилилась (Angular-разработчик, Java Developer, Python-программист).

Инфографика: Work.ua

Самая низкая конкуренция — за рабочие (машинист тепловоза, пилорамник, слесарь-инструментальщик) и медицинские (эндокринолог, онкохирург, психиатр) профессии.

Если сравнивать с январем, в распределении соискателей по опыту, возрасту и полу значительных изменений не произошло.

Инфографика: Work.ua

Напомним, в январе на наиболее конкурентные удаленные должности количество откликов от кандидатов возросло еще в несколько раз. К таким должностям относятся Front-end разработчик, верстальщик, веб-дизайнер, тестировщик, Android-программист, видеомонтажер, Python-программист, программист Java.

А вот тяжелее всего находили специалистов рабочих профессий и медиков. В список должностей с самой низкой конкуренцией в январе вошли машинист тепловоза, составитель поездов, специалист по камнеобработке, горняк, онкохирург, эндокринолог, оториноларинголог, гастроэнтеролог, гирудотерапевт.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.