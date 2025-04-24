Кредитные ставки для украинцев возрастут до конца года, банкиры — Finance.ua

Кредитные ставки для украинцев возрастут до конца года, банкиры Сегодня 10:03 — Кредит&Депозит

Кредитные ставки для украинцев возрастут до конца года, банкиры

В 2025 году стоимость потребительских кредитов в Украине будет оставаться высокой, но возможно некоторое колебание ставок по отдельным продуктам.

Об этом шла речь во время круглого стола «Потребительское кредитование в Украине — 2025: новые возможности для роста», проведенного «Финансовым клубом».

По словам директора по развитию розничного и микробизнеса ТАСкомбанка Александра Репяха, сейчас рынок кэш-кредитования работает преимущественно в формате ежемесячных комиссий — их средний размер составляет около 3%.

«Мы работаем с ежемесячной комиссией от 2,5 до 6,9%. Эффективная реальная годовая ставка — от 54%. В ОТП Банке, например, эффективная ставка стартует от 41% и ежемесячная комиссия отсутствует. Большинство банков, включая Райффайзен Банк, ПУМБ и Идея Банк , работают с ежемесячными комиссиями», — отметил он.

Реальные ставки по кредитным картам на рынке колеблются в среднем от 55% до 75% годовых.

«Средняя маржа в потребительском кредитовании — более 30%. Это уже с учетом проблемности и расходов. Средняя маржа по ипотеке — около 2%. В автокредитовании — не больше», — отметил Репях.

По его оценке, динамика ставок будет зависеть от учетной ставки НБУ: если она будет повышаться, банки будут вынуждены повышать ставки и по депозитам и по кредитам.

«Я не думаю, что будет драматический рост. Если посмотреть на рынок в среднем, ставки будут в пределах 60−65% годовых, по кредитным картам — где-то 50−60%», — прогнозирует банкир.

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При этом для менее рисковых клиентов банки готовы предлагать более низкие ставки, а для более рискованных — более высокие, более 60% годовых.

В ОТП Банке считают, что в отдельных сегментах возможно даже снижение ставок. По словам начальника управления развития карточного бизнеса и перекрестных продаж ОТП Банка Евгения Грубого, любые изменения будут касаться преимущественно новых продуктов.

«Любой пересмотр процентной ставки для действующих кредитов требует переподписания договоров с клиентами — это долгий и сложный процесс. Разве что возможен пересмотр товаров и финансовых инструментов, которые банки дают рынку. Но и это происходит не быстро», — объяснил банкир.

Справка Finance.ua:

согласно информации НБУ, банки ожидают притока средств клиентов и дальнейшего роста стоимости обязательств — опроса НБУ

Как отмечал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, за первый квартал 2025 года кредитный портфель банков Украины увеличился лишь на 3,3%, что недостаточно для обеспечения потребностей экономики.

Фінансовий клуб По материалам:

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