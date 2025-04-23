Кредиты украинцев стали больше: эксперты объяснили почему — Finance.ua

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Кредиты украинцев стали больше: эксперты объяснили почему

Кредит&Депозит
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Кредиты украинцев стали больше: эксперты объяснили почему
Кредиты украинцев стали больше: эксперты объяснили почему
В потребительском кредитовании наблюдается тенденция роста средних сумм кредитов.
Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Потребительское кредитование в Украине — 2025: новые возможности для роста», организованного «Финансовым клубом».
По словам директора по развитию розничного и микробизнеса ТАСкомбанка Александра Репяха, средний чек в банке в оффлайн-канале составляет 90−100 тыс. грн, что является хорошим показателем на рынке.
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«В онлайне средний чек составляет около 20 тыс. грн. Если смотреть на конкурентов, у ПУМБ средний чек — около 15 тыс. грн, в Райффайзен Банке — до 40 тыс. грн», — рассказал банкир.
ТАСкомбанк планирует еще больше увеличить объемы за счет нового продукта для лояльных клиентов — кредитов от 500 тыс. до 1 млн грн. «Новый продукт будет предлагаться нашим зарплатным клиентам, тем, кого мы привлекли через корпоративный канал, а также тем, кто уже брал у нас кредиты», — отметил Александр Репях.
В ОТП Банке также фиксируют увеличение средних сумм кредитов. «Если до полномасштабного вторжения клиент мог закрыть потребность в ремонте в среднем за 200 тыс. грн, сейчас эти суммы выросли в 2−2,5 раза», — рассказал начальник управления развития карточного бизнеса и перекрестных продаж ОТП Банка Евгений Грубый.
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По его словам, клиенты берут потребительские кредиты на разные цели. «Так же, как и в случае с подержанными автомобилями, мы можем кредитовать ипотеку на уровне кэш-кредита — если не хватает средств на покупку, ремонт квартиры или приобретение паркоместа. Лимит по кэш-кредитам у нас составляет до 1 млн грн — этого, в принципе, достаточно», — отметил Евгений Грубый.
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Кредиты в Украине

По материалам:
Фінансовий клуб
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