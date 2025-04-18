Почему микрокредиты могут оказаться дороже, чем кажется — Finance.ua

Почему микрокредиты могут оказаться дороже, чем кажется
Микрокредиты могут выглядеть привлекательно, особенно когда нужно срочно получить деньги на короткий срок. Но часто эти кредиты оборачиваются большими затратами из-за высоких процентных ставок и дополнительных платежей.
Почему так происходит — объяснили специалисты Финкульта.
- Высокие процентные ставки
Даже если вам кажется, что ставка выгодная, на самом деле она может быстро превратиться в огромную переплату. Микрокредиты часто имеют высокие процентные ставки, которые могут достигать 1% в день.
- Неожиданные дополнительные расходы
Помимо процентов финансовые компании могут включать в условия кредита дополнительные комиссии и платежи, которых вы не ожидаете. Это может сделать кредит еще более дорогим.
- Плохая кредитная история
Если вы не успеваете вовремя погасить кредит, начисляются штрафы и проценты, что еще больше усугубляет финансовую ситуацию. Это может негативно повлиять на вашу кредитную историю.
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- Ознакомьтесь с условиями договора. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями договора, включая процентную ставку, комиссии и штрафы за просрочку.
- Оценивайте свою платежеспособность. Убедитесь, что вы можете вернуть кредит вовремя. Если есть сомнения в возможности погашения, лучше поискать другие варианты финансирования.
- Если не успели погасить кредит в срок — сумма долга может возрасти в несколько раз.
- Если нужна небольшая сумма, лучше попробовать альтернативы: одолжить у знакомых, договориться о рассрочке.
- Не берите микрокредит для погашения другого долга — это замкнутый круг.
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