Почему микрокредиты могут оказаться дороже, чем кажется — Finance.ua
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Почему микрокредиты могут оказаться дороже, чем кажется

Кредит&Депозит
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Почему микрокредиты могут оказаться дороже, чем кажется
Почему микрокредиты могут оказаться дороже, чем кажется
Микрокредиты могут выглядеть привлекательно, особенно когда нужно срочно получить деньги на короткий срок. Но часто эти кредиты оборачиваются большими затратами из-за высоких процентных ставок и дополнительных платежей.
Почему так происходит — объяснили специалисты Финкульта.
  • Высокие процентные ставки
Даже если вам кажется, что ставка выгодная, на самом деле она может быстро превратиться в огромную переплату. Микрокредиты часто имеют высокие процентные ставки, которые могут достигать 1% в день.
  • Неожиданные дополнительные расходы
Помимо процентов финансовые компании могут включать в условия кредита дополнительные комиссии и платежи, которых вы не ожидаете. Это может сделать кредит еще более дорогим.
  • Плохая кредитная история
Если вы не успеваете вовремя погасить кредит, начисляются штрафы и проценты, что еще больше усугубляет финансовую ситуацию. Это может негативно повлиять на вашу кредитную историю.
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Как быть осведомленным и защищенным, обращаясь за ссудой

  1. Ознакомьтесь с условиями договора. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями договора, включая процентную ставку, комиссии и штрафы за просрочку.
  2. Оценивайте свою платежеспособность. Убедитесь, что вы можете вернуть кредит вовремя. Если есть сомнения в возможности погашения, лучше поискать другие варианты финансирования.
  3. Если не успели погасить кредит в срок — сумма долга может возрасти в несколько раз.
  4. Если нужна небольшая сумма, лучше попробовать альтернативы: одолжить у знакомых, договориться о рассрочке.
  5. Не берите микрокредит для погашения другого долга — это замкнутый круг.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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