Почему микрокредиты могут оказаться дороже, чем кажется — Finance.ua

Почему микрокредиты могут оказаться дороже, чем кажется Сегодня 11:15 — Кредит&Депозит

Почему микрокредиты могут оказаться дороже, чем кажется

Микрокредиты могут выглядеть привлекательно, особенно когда нужно срочно получить деньги на короткий срок. Но часто эти кредиты оборачиваются большими затратами из-за высоких процентных ставок и дополнительных платежей.

Почему так происходит — объяснили специалисты Финкульта

Высокие процентные ставки

Даже если вам кажется, что ставка выгодная, на самом деле она может быстро превратиться в огромную переплату. Микрокредиты часто имеют высокие процентные ставки, которые могут достигать 1% в день.

Неожиданные дополнительные расходы

Помимо процентов финансовые компании могут включать в условия кредита дополнительные комиссии и платежи, которых вы не ожидаете. Это может сделать кредит еще более дорогим.

Плохая кредитная история

Если вы не успеваете вовремя погасить кредит, начисляются штрафы и проценты, что еще больше усугубляет финансовую ситуацию. Это может негативно повлиять на вашу кредитную историю.

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Как быть осведомленным и защищенным, обращаясь за ссудой

Ознакомьтесь с условиями договора. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями договора, включая процентную ставку, комиссии и штрафы за просрочку. Оценивайте свою платежеспособность. Убедитесь, что вы можете вернуть кредит вовремя. Если есть сомнения в возможности погашения, лучше поискать другие варианты финансирования. Если не успели погасить кредит в срок — сумма долга может возрасти в несколько раз. Если нужна небольшая сумма, лучше попробовать альтернативы: одолжить у знакомых, договориться о рассрочке. Не берите микрокредит для погашения другого долга — это замкнутый круг.

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