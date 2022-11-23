Кредит или заем: в чем отличие — Finance.ua

Кредит или заем: в чем отличие Сегодня 14:03 — Кредит&Депозит

Кредит или заем: в чем отличие

Кредитование в Украине становится на удивление популярным. Вместе с кредитными карточками, рассрочками и кредитами наличными набирают обороты и займы от макрофинансовых организаций (МФО).

Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

«Перед заключением договора займа или кредитного договора потребитель должен оценить все „за“ и „против“, а также ситуацию, в которой нужны средства. Заем будет уместен, если деньги нужны быстро и на короткий срок. Если же вам нужна большая сумма и надолго, лучше оформить кредит в банке», — говорится в сообщении.

Заем

В соответствии со статьей 1046 Гражданского кодекса Украины (ГК Украины), заем — это передача одной стороной (займодателем) в собственность другой стороне (заемщику) денежных средств или других вещей, определенных родовыми признаками. Заемщик обязуется вернуть займодателю такую же сумму денежных средств (сумму займа) или такое же количество вещей того же рода и такого же качества.

Активами, получаемыми заемщиком, могут быть:

денежные средства в наличной или безналичной форме;

товары, материалы и прочее;

материальные ценности, которые можно оценить и установить на них фиксированную стоимость.

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Займодатель имеет право на получение от заемщика процентов от суммы займа. Размер и порядок получения процентов устанавливаются договором. Если договором размер процентов не установлен, он определяется на уровне учетной ставки Национального банка. Сам договор займа начинает действовать с момента передачи имущества или денег.

Однако заем может быть и бесплатным. Например, некоторые МФО предоставляют первый заем потребителю бесплатно, при условии, что сумма долга будет уплачена вовремя. Кроме МФО заем могут предоставлять и банковские учреждения или физические лица и т.д.

Кредит

Кредит — это всегда передача банком или другим финансовым учреждением (кредитодателем) денежных средств заемщику в размере и на условиях, установленных договором.

По кредитному договору заемщик обязуется вернуть денежные средства и уплатить проценты за пользование.

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В отличие от займа, отношения между участниками кредитного соглашения всегда оформляются договором. Кредитный договор признается заключенным с момента согласования его условий и подписания обеими сторонами. Однако документ может быть составлен как в бумажной форме, так и онлайн — в электронном виде. С точки зрения закона оба варианта одинаково правомерны.

Суть договора займа и кредитного договора одна — деньги нужно вернуть.

Основные отличия между займом и кредитом заключаются:

в их назначении: кредит — целевое и нецелевое использование средств, заем — нецелевое;

в обеспечении: кредит может быть обеспечен имуществом, заем — нет;

в условиях выдачи: для кредита они более жесткие (необходима хорошая кредитная история, постоянный доход и т.п.), заем доступен почти всем;

на сумму кредитования: кредит — крупная сумма, заем — небольшая сумма;

в сроках кредитования: кредит — несколько лет, заем — до 1 месяца с возможностью оформить пролонгацию;

в способе погашения: кредит — раз в 30 дней, заем — единовременно при истечении действия договора;

в продлении срока действия договора (пролонгация): кредит — невозможно, заем — возможно.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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