Как меняются ставки по кредитам и депозитам — НБУ Сегодня 10:25 — Кредит&Депозит

Как меняются ставки по кредитам и депозитам — НБУ

Ставки по гривневым депозитам и ценным бумагам растут.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Как отмечается, все больше банков повышают доходность депозитов до уровня 15-20% годовых, в том числе и по вкладам на короткие сроки (3-6 месяцев).

До максимального уровня с начала войны выросли ставки по военным облигациям правительства (ОВГЗ) — 19% за инвестицию на полтора года.

«Это — логическое следствие высокой инфляции и реакция на июньское повышение учетной ставки НБУ до 25%. Повышение гривневых ставок необходимо для защиты сбережений и сохранения доверия к гривне. Учитывая высокий уровень инфляции и текущий уровень учетной ставки, НБУ и в дальнейшем ожидает повышения гривневых ставок», — сказано в сообщении.

Читайте также: Депозиты по официальному курсу

Ставки по кредитам для бизнеса и населения тоже растут. Это предопределяется не только инфляцией, но и высокими рисками, которые берут на себя банки в условиях войны.

«Ожидается, что инфляция в 2023 году начнет замедляться, а уже в 2024 году НБУ сможет начать снижение учетной ставки. Это будет способствовать удешевлению кредитов и скорейшему восстановлению экономики после войны», — прогнозируют в Нацбанке.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.