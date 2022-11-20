Как меняются ставки по кредитам и депозитам — НБУ
Ставки по гривневым депозитам и ценным бумагам растут.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Как отмечается, все больше банков повышают доходность депозитов до уровня 15-20% годовых, в том числе и по вкладам на короткие сроки (3-6 месяцев).
До максимального уровня с начала войны выросли ставки по военным облигациям правительства (ОВГЗ) — 19% за инвестицию на полтора года.
«Это — логическое следствие высокой инфляции и реакция на июньское повышение учетной ставки НБУ до 25%. Повышение гривневых ставок необходимо для защиты сбережений и сохранения доверия к гривне. Учитывая высокий уровень инфляции и текущий уровень учетной ставки, НБУ и в дальнейшем ожидает повышения гривневых ставок», — сказано в сообщении.
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Ставки по кредитам для бизнеса и населения тоже растут. Это предопределяется не только инфляцией, но и высокими рисками, которые берут на себя банки в условиях войны.
«Ожидается, что инфляция в 2023 году начнет замедляться, а уже в 2024 году НБУ сможет начать снижение учетной ставки. Это будет способствовать удешевлению кредитов и скорейшему восстановлению экономики после войны», — прогнозируют в Нацбанке.
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