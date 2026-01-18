0 800 307 555
Креативные индивидуальные номерные знаки, которые заказывали украинцы в прошлом году

Технологии&Авто
30
Креативные индивидуальные номерные знаки, которые заказывали украинцы в прошлом году
Креативные индивидуальные номерные знаки, которые заказывали украинцы в прошлом году
Украинские автовладельцы все чаще выбирают индивидуальные номерные знаки, чтобы подчеркнуть свой стиль и индивидуальность. В 2025 году было выдано 20 570 таких комплектов — на треть больше, чем в 2024 году.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

С юмором и креативом: индивидуальные номерные знаки, которые заказывали в 2025 году

Автомобили с индивидуальными номерными знаками привлекают внимание на дорогах яркими и оригинальными надписями, часто вызывая улыбку или удивление.
В МВД назвали наиболее креативные индивидуальные номера, заказанные в прошлом году:
  • Потужний,
  • Шановна,
  • Шершень,
  • Аспирин,
  • Злюка,
  • Агроном
  • Мурчик,
  • Малышка.
Некоторые владельцы выбирали номера с собственными именами: Артемчик, Дарья, Гомер, Митяй, Михасик, Натали и т. д.

Как заказать индивидуальные номерные знаки

Это можно сделать онлайн в Кабинете водителя или обратившись в любой сервисный центр МВД.
Готовые комплекты доставляют на отделение Новой Почты или можно получить лично в Главном сервисном центре МВД в Киеве — в управлении стандартизации по адресу ул. Мрии, 19.
После получения новых номеров владельцу необходимо обратиться в сервисный центр МВД для закрепления знаков за автомобилем.
Данные вносятся в Единый государственный реестр транспортных средств, а водителю выдают новое свидетельство о регистрации.

Почему автомобиль на индивидуальных номерах не выпустят за границу

Finance.ua уже писал, что, несмотря на свою популярность в Украине, индивидуальные номерные знаки фактически запрещены к использованию за рубежом. Такие номера не признаются в международном дорожном движении, так что для выезда за пределы страны придется обязательно возвращать стандартные государственные номера.
По материалам:
Finance.ua
Авто
