Креативные индивидуальные номерные знаки, которые заказывали украинцы в прошлом году

Украинские автовладельцы все чаще выбирают индивидуальные номерные знаки, чтобы подчеркнуть свой стиль и индивидуальность. В 2025 году было выдано 20 570 таких комплектов — на треть больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

С юмором и креативом: индивидуальные номерные знаки, которые заказывали в 2025 году

Автомобили с индивидуальными номерными знаками привлекают внимание на дорогах яркими и оригинальными надписями, часто вызывая улыбку или удивление.

В МВД назвали наиболее креативные индивидуальные номера, заказанные в прошлом году:

Потужний,

Шановна,

Шершень,

Аспирин,

Злюка,

Агроном

Мурчик,

Малышка.

Некоторые владельцы выбирали номера с собственными именами: Артемчик, Дарья, Гомер, Митяй, Михасик, Натали и т. д.

Как заказать индивидуальные номерные знаки

Это можно сделать онлайн в Кабинете водителя или обратившись в любой сервисный центр МВД.

Готовые комплекты доставляют на отделение Новой Почты или можно получить лично в Главном сервисном центре МВД в Киеве — в управлении стандартизации по адресу ул. Мрии, 19.

После получения новых номеров владельцу необходимо обратиться в сервисный центр МВД для закрепления знаков за автомобилем.

Данные вносятся в Единый государственный реестр транспортных средств, а водителю выдают новое свидетельство о регистрации.

Почему автомобиль на индивидуальных номерах не выпустят за границу

Finance.ua уже писал , что, несмотря на свою популярность в Украине, индивидуальные номерные знаки фактически запрещены к использованию за рубежом. Такие номера не признаются в международном дорожном движении, так что для выезда за пределы страны придется обязательно возвращать стандартные государственные номера.

