Чому автомобіль на індивідуальних номерах не випустять за кордон Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

Чому автомобіль на індивідуальних номерах не випустять за кордон

Попри свою популярність в Україні, індивідуальні номерні знаки фактично заборонені до використання за кордоном. Такі номери не визнаються у міжнародному дорожньому русі, тож для виїзду за межі країни доведеться обов’язково повертати стандартні державні номери.

На цьому наголосили у Головному сервісному центрі МВС.

Чому індивідуальні номери не діють за кордоном

Індивідуальний номерний знак (ІНЗ) — це додаткова персоналізована табличка, яка використовується разом зі звичайними номерами, виданими під час реєстрації транспортного засобу.

Для участі у міжнародному русі потрібні номерні знаки, які відповідають вимогам міжнародних договорів. Саме тому за кордоном визнаються лише стандартні державні номери, а не персоналізовані.

Що робити, якщо плануєте виїзд за кордон

Якщо у вас встановлений індивідуальний номерний знак і ви збираєтесь за межі України, необхідно заздалегідь підготувати стандартні номерні знаки, які були видані під час первинної реєстрації. Саме вони визнаються за кордоном.

Це допоможе уникнути проблем із прикордонниками та правоохоронними органами й забезпечить відповідність міжнародним вимогам дорожнього руху.

На які транспортні засоби дозволено встановлювати ІНЗ

Згідно з наказом МВС № 174, індивідуальні номерні знаки дозволено виготовляти та встановлювати на:

легкові автомобілі;

вантажні авто;

автобуси;

мотоцикли, зокрема моторолери та мопеди.

Причепи, напівпричепи, причепи-дачі та інші причіпні транспортні засоби не мають права отримувати індивідуальні номерні знаки.

Як отримати ІНЗ і що потрібно знати

Замовити індивідуальний номерний знак можна онлайн через Кабінет водія або звернувшись до територіального сервісного центру МВС.

Напис має бути унікальним:

для легкових авто — від 3 до 8 літер або від 3 до 7 літер і цифр;

для мотоциклів — від 3 до 6 символів (або від 2 до 5 літер і цифр).

Читайте також У Кабінеті водія знову можна забронювати номери для авто

Після виготовлення ІНЗ власник зобов’язаний перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС, щоб у документах з’явилася відповідна відмітка.

Раніше ми повідомляли , що власники електромобілів, також можуть замовити індивідуальні номерні знаки — вони відрізнятимуться кольором.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.