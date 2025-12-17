КРІ для таможенников: Рада поддержала законопроект
В Украине готовятся к внедрению системной оценки работы таможенных органов. Верховная Рада сделала шаг к усилению контроля за эффективностью таможни и повышению качества государственного управления в этой сфере и приняла за основу проект закона № 12360.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР.
Зачем нужна оценка работы таможни
Законопроект был разработан с целью введения процедуры оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов. Это должно обеспечить получение объективной информации о достижении целей государственной таможенной политики, повысить эффективность работы таможни и оптимизировать процессы принятия управленческих решений.
Документ направлен на улучшение процедур таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, а также на усовершенствование системы и структуры таможенных органов.
Какие задачи позволит решить новая система
Введение оценки деятельности таможенных органов, в частности, позволит:
- провести мониторинг и оценку реформ в таможенной сфере;
- выявлять имеющиеся недостатки в работе таможенных органов и определять приоритетные вопросы, требующие первоочередного решения;
- обеспечивать принятие обоснованных управленческих решений по таможенным вопросам, повысить эффективность использования публичных ресурсов и качество государственного управления в таможенной сфере.
Роль Кабмина и сроки внедрения
Законопроект также предусматривает, что Кабинет Министров Украины обеспечит определение центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует государственную финансовую политику, ключевых показателей эффективности и результативности деятельности таможенных органов. Они должны учитывать требования данного закона и механизм измерения эффективности, разработанный Всемирной таможенной организацией (WCO Performance Measurement Mechanism).
Кроме того, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную таможенную политику, должен провести внутреннюю оценку эффективности и результативности деятельности таможенных органов в соответствии с положениями закона впервые не позднее первого полугодия 2026 года.
