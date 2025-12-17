Как бизнесу из креативных сфер получить грант до 1 млн грн Сегодня 19:37

Правительство расширило государственную грантовую программу «Власна справа» на предпринимателей в сфере креативных индустрий. Финансовую поддержку могут получить фрилансеры и бизнесы, работающие с культурными, образовательными и медиапроектами, дизайном, ІТ и т.д.

Об этом пишет work.ua.

Государственная грантовая программа «Власна справа» теперь включает предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий. В ее пределах предусмотрено финансирование от 100 000 до 1 миллиона гривен в зависимости от масштаба проекта и количества созданных рабочих мест.

Кто может получить грант

В число направлений, которые могут претендовать на грантовую поддержку, входят:

видеоиндустрия,

библиотеки,

музеи,

театры,

архитектура,

дизайн,

медиа,

фотография,

разработка игр и ПО,

PR и реклама,

индивидуальная художественная деятельность (например изготовление уникальных изделий народного художественного промысла) и другие.

Какое финансирование можно получить

Также предусмотрено несколько уровней финансирования:

Грант до 100 000 гривен можно получить при регистрации физического лица-предпринимателя.

можно получить при регистрации физического лица-предпринимателя. Сумма до 200 000 гривен предполагает создание одного рабочего места.

предполагает создание одного рабочего места. Гранты на сумму 500 000 гривен предоставляют при условии создания минимум двух рабочих мест, а чтобы получить 1 миллион гривен, нужно создать не менее четырех.

Гранты, превышающие 500 000 гривен, предусматривают софинансирование в пропорции 70 на 30, где, по меньшей мере, 30% средств вкладывает сам получатель.

Куда можно потратить деньги

Грантовые средства можно направлять на приобретение транспорта для бизнеса, аренду помещений, оборудование, маркетинг и рекламу, лицензионное программное обеспечение, создание объектов авторского права, издательские услуги и другие бизнес-потребности.

Ранее мы сообщали , что в этом году ветераны и члены их семей получили гранты по программе «Власна справа» на общую сумму 694,1 млн. грн. С 1 января гранты смогут получить родители, взрослые дети и семьи погибших защитников.

