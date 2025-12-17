0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как бизнесу из креативных сфер получить грант до 1 млн грн

8
Как бизнесу из креативных сфер получить грант до 1 млн грн
Как бизнесу из креативных сфер получить грант до 1 млн грн
Правительство расширило государственную грантовую программу «Власна справа» на предпринимателей в сфере креативных индустрий. Финансовую поддержку могут получить фрилансеры и бизнесы, работающие с культурными, образовательными и медиапроектами, дизайном, ІТ и т.д.
Об этом пишет work.ua.
Государственная грантовая программа «Власна справа» теперь включает предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий. В ее пределах предусмотрено финансирование от 100 000 до 1 миллиона гривен в зависимости от масштаба проекта и количества созданных рабочих мест.

Кто может получить грант

В число направлений, которые могут претендовать на грантовую поддержку, входят:
  • видеоиндустрия,
  • библиотеки,
  • музеи,
  • театры,
  • архитектура,
  • дизайн,
  • медиа,
  • фотография,
  • разработка игр и ПО,
  • PR и реклама,
  • индивидуальная художественная деятельность (например изготовление уникальных изделий народного художественного промысла) и другие.

Какое финансирование можно получить

Также предусмотрено несколько уровней финансирования:
  • Грант до 100 000 гривен можно получить при регистрации физического лица-предпринимателя.
  • Сумма до 200 000 гривен предполагает создание одного рабочего места.
  • Гранты на сумму 500 000 гривен предоставляют при условии создания минимум двух рабочих мест, а чтобы получить 1 миллион гривен, нужно создать не менее четырех.
Читайте также
Гранты, превышающие 500 000 гривен, предусматривают софинансирование в пропорции 70 на 30, где, по меньшей мере, 30% средств вкладывает сам получатель.

Куда можно потратить деньги

Грантовые средства можно направлять на приобретение транспорта для бизнеса, аренду помещений, оборудование, маркетинг и рекламу, лицензионное программное обеспечение, создание объектов авторского права, издательские услуги и другие бизнес-потребности.
Ранее мы сообщали, что в этом году ветераны и члены их семей получили гранты по программе «Власна справа» на общую сумму 694,1 млн. грн. С 1 января гранты смогут получить родители, взрослые дети и семьи погибших защитников.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБизнесФЛП
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems