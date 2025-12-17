Как в Китае отреагировали на намерения ЕС использовать замороженные российские активы Сегодня 20:21

Как в Китае отреагировали на намерения ЕС использовать замороженные российские активы, freepik.com

На фоне планов Евросоюза использовать замороженные российские активы для поддержки Украины в Китае заявили, что и дальше выступают против санкций, нарушающих международное право и не одобренных Советом Безопасности ООН.

Об этом сказал представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передает Global Times

Отвечая на вопрос о том, может ли такой шаг ЕС повлиять на доверие Китая к европейскому инвестиционному климату, дипломат подчеркнул, что Пекин «последовательно выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН».

Вместе с тем представитель КНР не дал прямую оценку планам Евросоюза по использованию замороженных активов россии и фактически избежал ответа на вопрос о возможных последствиях для финансовой системы ЕС.

«Все стороны должны создать позитивную атмосферу и благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и политического разрешения кризиса в Украине, а не наоборот», — заявил дипломат.

Еврокомиссия ранее предложила предоставить Украине репарационный кредит, который должен финансироваться за счет замороженных российских активов.

Для принятия требуется единодушная поддержка стран ЕС, но против такого шага выступает Бельгия, где сосредоточено около 140 млрд евро российских активов.

