Коста-Рику признали самой дружественной страной мира — Finance.ua

Коста-Рику признали самой дружественной страной мира Сегодня 09:36 — Мир

Коста-Рику признали самой дружественной страной мира

Коста-Рика признана самой дружественной страной мира по версии Conde Nast Traveller’s Readers' Choice Awards 2024.

Издание Conde Nast Traveller’s ежегодно проводит премию Readers' Choice Awards 2024 года.

Чтобы определить самую гостеприимную страну планеты (за исключением Европы, для которой есть отдельное голосование), собрали мнения путешественников со всего мира.

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«Страна в Центральной Америке набрала 96,15 балла.

Коста-Рика является домом для динамичных тропических лесов, серфинга мирового уровня и, конечно, дружелюбных людей. «Pura Vida» (что означает «чистая жизнь») — это их национальное выражение, которое местные жители используют не только в качестве приветствия, но и руководящий принцип коста-риканского образа жизни сосредоточен вокруг позитива и благодарности, и этот заразительный оптимизм обогащает мировоззрение посетителей также", — отметили в Conde Nast Traveler.

Напомним, эксперты назвали самые желанные среди туристов страны мира и Европы. Чтобы определить победителей рейтинга, журнал о путешествиях Wanderlust опросил 168 тысяч путешественников по всему миру. Как отмечают авторы исследования, третий раз за четыре года читатели проголосовали за Австралию как за самую желанную страну в мире.

Вильнюс был признан самым дешевым городом для туристов в этом году в категории «цены и качества».

Во Всемирной туристической организации назвали ТОП-5 стран, где было больше всего туристов в 2023 году. На первом месте оказалась Франция, которая в 2023 году приняла 100 млн туристов.

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