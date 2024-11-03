Конвертация валюты при расчетах картой за границей: что нужно знать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Конвертация валюты при расчетах картой за границей: что нужно знать

Личные финансы
68
Конвертация валюты при расчетах картой за границей: что нужно знать
Конвертация валюты при расчетах картой за границей: что нужно знать
При оплате платежной картой за границей следует обратить внимание на несколько важных нюансов, особенно на конвертацию валюты.
Об этом пишет «Телеканал 24».
Читайте также
Конвертация валюты — это процесс обмена одной валюты на другую по установленному курсу.

Что влияет на курс конвертации валюты

На курс конвертации влияют несколько факторов: банк, выдавший карту, международная платежная система и валюта, в которой нужно провести необходимую операцию.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Это может быть как оплата товара за пределами Украины, так и покупка в Интернете.
Читайте также
Существует два варианта конвертации при оплате услуг или товаров в иностранной валюте, например в евро:
  1. Гривна может быть конвертирована в евро по курсу банка, действующему на день проведения операции.
  2. Во-вторых, валюту сделки, например евро, конвертируют в доллар по курсу международной платежной системы, а далее доллар конвертируют в валюту счета по курсу банка.
Всю информацию о текущем курсе евро в банке и международных платежных системах можно узнать на официальном сайте кредитора, в соответствующем мобильном приложении или на сайтах Visa и MasterCard.
Напомним, по словам инвестбанкира Сергея Фурсы, курс доллара и евро до конца осени останутся без изменений. Он отметил, что если будут колебания валюты, то незначительные и малозаметные.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.