Конвертация валюты при расчетах картой за границей: что нужно знать — Finance.ua

Конвертация валюты при расчетах картой за границей: что нужно знать Сегодня 10:19 — Личные финансы

Конвертация валюты при расчетах картой за границей: что нужно знать

При оплате платежной картой за границей следует обратить внимание на несколько важных нюансов, особенно на конвертацию валюты.

Об этом пишет «Телеканал 24».

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Конвертация валюты — это процесс обмена одной валюты на другую по установленному курсу.

Что влияет на курс конвертации валюты

На курс конвертации влияют несколько факторов: банк, выдавший карту, международная платежная система и валюта, в которой нужно провести необходимую операцию.

Это может быть как оплата товара за пределами Украины, так и покупка в Интернете.

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Существует два варианта конвертации при оплате услуг или товаров в иностранной валюте, например в евро:

Гривна может быть конвертирована в евро по курсу банка, действующему на день проведения операции. Во-вторых, валюту сделки, например евро, конвертируют в доллар по курсу международной платежной системы, а далее доллар конвертируют в валюту счета по курсу банка.

Всю информацию о текущем курсе евро в банке и международных платежных системах можно узнать на официальном сайте кредитора, в соответствующем мобильном приложении или на сайтах Visa и MasterCard.

Напомним, по словам инвестбанкира Сергея Фурсы, курс доллара и евро до конца осени останутся без изменений. Он отметил , что если будут колебания валюты, то незначительные и малозаметные.

Телеканал 24 По материалам:

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