Конвертация валюты при расчетах картой за границей: что нужно знать — Finance.ua

Конвертация валюты при расчетах картой за границей: что нужно знать
При оплате платежной картой за границей следует обратить внимание на несколько важных нюансов, особенно на конвертацию валюты.
Об этом пишет «Телеканал 24».
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Конвертация валюты — это процесс обмена одной валюты на другую по установленному курсу.
Что влияет на курс конвертации валюты
На курс конвертации влияют несколько факторов: банк, выдавший карту, международная платежная система и валюта, в которой нужно провести необходимую операцию.
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Это может быть как оплата товара за пределами Украины, так и покупка в Интернете.
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Существует два варианта конвертации при оплате услуг или товаров в иностранной валюте, например в евро:
- Гривна может быть конвертирована в евро по курсу банка, действующему на день проведения операции.
- Во-вторых, валюту сделки, например евро, конвертируют в доллар по курсу международной платежной системы, а далее доллар конвертируют в валюту счета по курсу банка.
Всю информацию о текущем курсе евро в банке и международных платежных системах можно узнать на официальном сайте кредитора, в соответствующем мобильном приложении или на сайтах Visa и MasterCard.
Напомним, по словам инвестбанкира Сергея Фурсы, курс доллара и евро до конца осени останутся без изменений. Он отметил, что если будут колебания валюты, то незначительные и малозаметные.
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