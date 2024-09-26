В Украине разоблачили схему конвертации электронных денег через подсанкционную платежную систему Webmoney — Finance.ua

В Украине разоблачили схему конвертации электронных денег через подсанкционную платежную систему Webmoney
Бюро экономической безопасности разоблачило группу лиц, которые незаконно обменивали электронные деньги из подсанкционной платежной системы Webmoney Transfer на безналичные средства и наличные деньги.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Фигуранты совершали все транзакции, в том числе с российским рублем, без лицензии Национального банка Украины и с нарушениями законодательства Украины. Кроме того, проверяется вероятное использование этого механизма в финансировании спецслужбами страны-агрессора подрывной деятельности против Украины.
Установлено, что подозреваемые размещали заявки на приобретение, продажу и вывод электронных средств на одном из российских сайтов. В дальнейшем получали от других лиц оплату и переводы со своих электронных кошельков.
Общий объем проводимых финансовых операций составляет десятки миллионов гривен.
БЭБ провело 14 обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой Запорожской областях.
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12 лицам было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, а также неправомерный выпуск или использование электронных денег).
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