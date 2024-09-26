В Украине разоблачили схему конвертации электронных денег через подсанкционную платежную систему Webmoney — Finance.ua
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В Украине разоблачили схему конвертации электронных денег через подсанкционную платежную систему Webmoney

Криминал
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В Украине разоблачили схему конвертации электронных денег через подсанкционную платежную систему Webmoney
В Украине разоблачили схему конвертации электронных денег через подсанкционную платежную систему Webmoney, Фото: esbu.gov.ua
Бюро экономической безопасности разоблачило группу лиц, которые незаконно обменивали электронные деньги из подсанкционной платежной системы Webmoney Transfer на безналичные средства и наличные деньги.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Фигуранты совершали все транзакции, в том числе с российским рублем, без лицензии Национального банка Украины и с нарушениями законодательства Украины. Кроме того, проверяется вероятное использование этого механизма в финансировании спецслужбами страны-агрессора подрывной деятельности против Украины.
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Установлено, что подозреваемые размещали заявки на приобретение, продажу и вывод электронных средств на одном из российских сайтов. В дальнейшем получали от других лиц оплату и переводы со своих электронных кошельков.
Общий объем проводимых финансовых операций составляет десятки миллионов гривен.
БЭБ провело 14 обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой Запорожской областях.
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12 лицам было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, а также неправомерный выпуск или использование электронных денег).
По материалам:
Finance.ua
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