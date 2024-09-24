Киевский прокурор изъял и присвоил более 4 миллионов в ходе следствия — ГБР Сегодня 19:15 — Криминал

Киевский прокурор изъял и присвоил более 4 миллионов в ходе следствия — ГБР, Фото: ДБР

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении одного из киевских прокуроров, присвоившего миллионы гривен, изъятых в ходе следственных действий.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в августе 2023 года прокурор осуществлял надзор в уголовном производстве в отношении частного предприятия. В ходе обысков он изъял у коммерсанта 4 млн 242 тыс. в разной валюте в гривневом эквиваленте.

Однако вместо передачи денег на надлежащее хранение прокурор забрал их себе.

После этого он перестал ходить на работу и не появлялся по адресу, указанному как фактическое место жительства.

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Фигурант обвиняется в злоупотреблении служебным положением при завладении чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Сейчас фигурант уволен из органов прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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