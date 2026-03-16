Контрабанда по почте: таможенники обнаружили незаконных посылок на 3,8 млн грн
В течение января-февраля 2026 года таможенники зафиксировали 256 нарушений таможенных правил во время перемещения товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Большинство из них касалось ввоза товаров в Украину.
В частности, 218 случаев нарушений было документировано именно во время импорта. Общая стоимость товаров, которые пытались переместить с нарушениями, превысила 3,8 млн грн.
Что чаще всего пытаются переслать
Чаще всего нарушители пытались пересылать:
- мобильные телефоны и прочие электронные устройства,
- товары двойного использования,
- культурные ценности,
- лекарственные средства и медицинские препараты.
Среди наиболее распространенных нарушений таможенных правил:
- пересылка запрещенных товаров — 128 случаев;
- недостоверное декларирование — 114 случаев;
- сокрытие товаров от таможенного контроля — 14 случаев.
За такие нарушения законодательство предусматривает наложение штрафов, а также возможную конфискацию товаров.
Часть случаев имеет признаки преступления
Кроме административных правонарушений, таможенные органы выявили 132 случая незаконного перемещения товаров, которые могут содержать признаки уголовных преступлений.
По этим фактам в Службу безопасности Украины направлено 107 сообщений о возможных правонарушениях, еще 25 сообщений передано в органы Министерства внутренних дел Украины.
Ранее мы сообщали, что в марте в Украине впервые заработал автоматический выпуск товаров в режимах импорта и временного ввоза. Соответствующие таможенные декларации оформлены полностью без участия таможенника.
