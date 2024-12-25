Конкурент Renault Duster: в следующем году выйдет бюджетный кроссовер Hyundai Creta 2024 (фото) — Finance.ua

Конкурент Renault Duster: в следующем году выйдет бюджетный кроссовер Hyundai Creta 2024 (фото)
Компактный бюджетный кроссовер Hyundai Creta 2024 недавно был рассекречен официально после модернизации. Теперь стало известно, что соперник Renault Duster с низкой ценой обретет новую модификацию.
По информации Autocar, в начале 2025 года появится электрокар Hyundai Creta EV.
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В издании показали даже возможный дизайн машины. Впрочем, кардинальных отличий от модели с ДВС не ожидается.
Электрический кроссовер получит силовую установку мощностью 138 л.с. и батарейный блок емкостью 45 кВт/ч с запасом хода более 300 км.
Облик рестайлинговой модели выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его «квадратной» стилистикой.
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Задние фонари смотрятся строго благодаря геометрическому рисунку.
В оснащение Hyundai Creta 2024 входят двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, вентиляция кресел, панорамная крыша и прочие мелочи.
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