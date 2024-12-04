Hyundai отзывает почти четверть миллиона автомобилей — Finance.ua

Hyundai отзывает почти четверть миллиона автомобилей Сегодня 23:05 — Технологии&Авто

Hyundai отзывает почти четверть миллиона автомобилей

Корейский автопроизводитель объявил об отзыве четверти миллиона Santa Fe и Elantra, однако дефект не слишком серьезный — у автомобилей есть дефект камеры заднего вида, которая может выйти из строя.

Как сообщает Motor1, компания отзывает 226,118 автомобилей в США. Хотя проблема не кажется критической, неисправные камеры заднего вида нарушают Федеральный стандарт безопасности автомобильных транспортных средств № 111, касающийся обзорности сзади.

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Отзывная кампания касается кроссовера Santa Fe в стандартной и гибридной версии 2021−2022 годов выпуска, плагин-гибрид Santa Fe 2022 года и Hyundai Elantra 2021−2022 годов. Elantra N 2022 также выделяется в документации об отзыве, хотя это потенциально касается только 1186 экземпляров модели.

Сообщается, что проблема связана с неисправностью печатной платы заднего вида камеры. В документах, представленных в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), упоминаются печатные платы, которые могут иметь недостаточное количество паяных соединений. Со временем они могут треснуть, что приведет к выходу камеры из строя.

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Решение достаточно простое — Hyundai просто заменит старую камеру на новую с обновленным дизайном. Оповещение дилеров и владельцев пострадавших транспортных средств начнется в начале января 2025 года. В настоящее время Hyundai не известно ни о каких несчастных случаях, травмах или повреждении имущества вследствие проблемы.

Телеканал 24 По материалам:

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