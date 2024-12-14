Hyundai представила кроссовер Palisade (фото) — Finance.ua

Hyundai представила кроссовер Palisade (фото) Сегодня 02:24 — Технологии&Авто

Hyundai представила кроссовер Palisade (фото)

Hyundai представила преемника Palisade. Флагманский бензиновый кроссовер получил 9-местное исполнение и кардинально другой дизайн. Ожидается, что новинка появится на мировых рынках уже в следующем году как модель 2026 года.

Об этом сообщает Motor1

Текущий Palisade находится на рынке уже шесть лет, потому Hyundai представил модель нового поколения.

Кроссовер получил более мощный стиль кузова, напоминающий флагманский электрический Ioniq 9. Особый шарм автомобилю придают 21-дюймовые многоспицевые диски.

В то же время задняя часть выделяется скрытыми выхлопными трубами, а также скрытым под спойлером на крыше стеклоочистителем. В отличие от большинства моделей Hyundai, задние фонари, по форме несколько напоминающие передние световые блоки, размещены не на багажнике, а на крыльях.

Как и экстерьер, салон модели также был полностью переделан. Его главным украшением являются два родственных 12,3-дюймовых экрана, выполняющих роль цифровой приборной панели и экрана мультимедиа.

Селектор коробки передач был перенесен с центральной консоли на колонку руля, в то время как физические ручки и кнопки настроек климат-контроля и других основных функций были сохранены.

Большая секция между передними сиденьями с зарядными портами USB-C мощностью 100 Вт, подстаканниками и панелью для беспроводной зарядки многофункциональна, ведь ее можно поднять, образовав третье сиденье.

Именно поэтому новый Hyundai Palisade может перевозить до девяти человек. Однако пока неизвестно, будет ли компания предлагать 9-местный вариант кроссовера на других рынках за пределами Кореи.

Hyundai остался скромным по поводу технических деталей. Известно лишь, что расстояние между осями составляет 2400 миллиметров. Остальные характеристики, как и данные о линейке силовых агрегатов, пока не обнародованы. Корейский автопроизводитель лишь намекнул, что новинка будет предлагаться с гибридной установкой.

Телеканал 24 По материалам:

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