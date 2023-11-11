Конкуренция в IT разгорается с новой силой — аналитика Work.ua Сегодня 10:29 — Личные финансы

Конкуренция в IT разгорается с новой силой — аналитика Work.ua

В октябре 2023 года усилилась конкуренция в IT. Именно на должности айтишников рекрутеры получают рекордное количество откликов.

Об этом сообщают аналитики Work.ua.

Как говорится в « Инфляционном отчете » Национального банка Украины за октябрь 2023 года, «длительнее сохранение высоких рисков безопасности будет сдерживать возвращение вынужденных мигрантов, что будет ограничивать восстановление предложения на рынке труда. Диспропорции, которые были характерны для рынка труда раньше, будут только углубляться из-за последствий войны, что будет удерживать уровень безработицы на высоком уровне».

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География новых резюме такая же, как и новых вакансий: лидируют Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская области. Но больше всего новые соискатели хотят работать дистанционно — таких 14% от всех кандидатов.

Именно поэтому у компаний, которые предлагают удаленную работу, самый большой выбор соискателей: на вакансии с дистанционной занятостью откликаются почти в 5 раз чаще, чем в среднем на рынке труда. В целом же конкуренция среди соискателей достигла плато: среднее количество откликов на 1 вакансию в октябре было таким же, как и в сентябре.

Инфографика: Work.ua

Что касается оффлайн-бизнеса, больше всего откликов получают компании в Киевской и Харьковской областях. А вот менее всего — в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Черкасской и Ровенской областях.

В октябре 2023 года усилилась конкуренция в IT. На вакансию верстальщика в среднем откликаются 284 соискателя, Front-end Developer — 255, веб-дизайнера — 154, тестировщика — 121, Angular-разработчика — 101.

Выросла конкуренция и на смежные с IT, удаленные профессии: на должность копирайтера претендуют в среднем 70 соискателей, видеомонтажера — 62. В среднем на эти должности конкуренция увеличилась на 10%.

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В сфере медицины не утихает острый кадровый голод. Среди 10 должностей с самой низкой конкуренцией, где работодателям едва удается получить один отклик, есть эндоскопист, эндокринолог, гастроэнтеролог. Также в дефиците специфические рабочие профессии: горняк, монтер колеи, штамповщик.

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