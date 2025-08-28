Эксперты прогнозируют кофейный кризис, зерно подорожает до 40% — Finance.ua

Эксперты прогнозируют кофейный кризис, зерно подорожает до 40% Сегодня 05:22 — Личные финансы

Эксперты прогнозируют кофейный кризис, зерно подорожает до 40%

В этом году цены на кофе могут вырасти на 40%, то есть для потребителей это будут примерно 10%, а скорее все 20%.

Об этом пишет издание «Коротко про», передают Українські Новини.

«Плохие новости для кофеманов — из-за засухи в Бразилии и дождей во Вьетнаме урожай кофе может быть плохим. Урожай в Бразилии сократился на 10−11%, во Вьетнаме — на 10−20%», — говорится в публикации.

Отмечается, что по сравнению с прошлогодним подорожанием арабики на 125% - это мелочи.

Но цена на кофе в магазинах и кофейнях уже и так кусается, а будет еще злее.

Издание приводит примеры цен на кофе в супермаркетах, которые сегодня составляют за 100 г зернового кофе в среднем 80 гривен, а вскоре за них могут просить 96 гривен.

Упаковка молотого кофе весом 250 г, который сейчас стоит 250 гривен, после подорожания будет стоить 300 гривен.

В публикации говорится, что в 2000 году уровень потребления кофе составил всего 0,2 кг на человека в год, а к 2018 году этот показатель вырос до 1,2 кг, а к 2020 году достиг 1,5 кг.

Объем импорта кофе в Украину за последние пять лет увеличился на 63%, достигнув в 2020 году 48,4 тыс. тонн стоимостью 166 млн долларов.

