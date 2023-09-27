Рынок труда: популярные вакансии и падение айтишников — Finance.ua

Рынок труда: популярные вакансии и падение айтишников Сегодня 11:00 — Личные финансы

Рынок труда: популярные вакансии и падение айтишников

Высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях. Как сообщает PR-менеджер work.ua Виктория Билякова, среди лидеров вакансий в настоящее время:

вакансии из разделов «Розничная торговля» (прирост в августе — 9% по сравнению с июлем 2023 года),

«Продажа, закупка» (1% прироста),

«Рабочие специальности, производство» и «Сфера обслуживания» (11% прироста),

«Логистика, склад, ВЭД» (9% прироста)

и «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (14% прироста).

Но бесспорным лидером оказалась категория «Образование, наука» (37% прироста и 5,5 тысячи новых вакансий).

Как отмечает «Правительственный курьер», в августе и сентябре стала заметна тенденция к увеличению дефицитности кадров.

Это ярко выражается в том, что возросла доля вакансий для людей с инвалидностью (на 17%), студентов (на 18%), ветеранов (на 26%) и пенсионеров (на 27%).

Намного чаще, чем раньше, работодатели готовы работать с кандидатами, не имеющими опыта работы. Доля таковых выросла на 19%.

«Конкуренция на рынке труда идет на убыль, поэтому дефицит кадров становится все острее. Работодатели реагируют на это увеличением предложений для соискателей без опыта, ветеранов, людей с инвалидностью, студентов, пенсионеров. Такое сотрудничество для многих может стать новым, но положительным опытом. Обратную ситуацию наблюдаем в IT, где количество кандидатов на одну вакансию в разы превышает среднюю ситуацию на рынке», — отмечает Виктория Билякова.

Кстати, именно рынок IT 2023 года изменился коренным образом в плане востребованности специалистов. И это не только украинская тенденция, но и общемировая. В настоящее время, в отличие от предыдущих лет, работы для таких специалистов становится катастрофически меньше. Это объясняется тем, что в прошлом году айтишники дорабатывали по контрактам, которые заключали до полномасштабного вторжения российских войск в Украину. А иностранные клиенты не спешат заключать новые договоры с такими специалистами в нашей стране.

Справка Finance.ua:

Напомним, в июне 2023 года на сайте Work.ua в категории «ІТ, компьютеры, интернет» активно искали работу 26 532 человека. Чаще всего они претендуют на должности Front-end программиста, UI/UX дизайнера, тестировщика. Как пишет Work.ua, эти профессии считаются «должностью с низким порогом входа», то есть доступной для всех людей, независимо от образования. Например, по программе Минцифры IT Generation именно эти три профессии свитчеры выбирали чаще всего.

Самая большая конкуренция на следующие должности:

Front-end программист (281 отклик на одну вакансию — в 10 раз больше, чем в категории);

тестировщик (132);

UI/UX дизайнер (130);

программист Unity (122);

программист Java (86).

Первые три профессии в перечне — именно те, где наблюдаются медленные темпы восстановления количества вакансий до показателей февраля 2022 года.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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