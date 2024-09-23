Конгресс США достиг соглашения о временном финансировании во избежание шатдауна — Finance.ua

Конгресс США достиг соглашения о временном финансировании во избежание шатдауна
Лидеры Конгресса объявили о достижении соглашения о временном законопроекте о расходах. Оно позволит финансировать федеральные агентства на ближайшие три месяца.
Об этом сообщает Associated Press.
Это предотвратит частичное закрытие правительства с 1 октября, когда начинается новый бюджетный год, и отсрочит окончательные бюджетные решения до завершения ноябрьских выборов.
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Законопроект также включает дополнительные 231 млн долларов для укрепления Секретной службы США после двух инцидентов, связанных с кандидатурой Дональда Трампа. Дополнительные средства будут выделены и для поддержки проведения президентских выборов.
Достичь компромисса было нелегко. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сначала предлагал связать временное финансирование с требованием подтверждения гражданства во время регистрации для голосования, но позже отказался от этой идеи для достижения соглашения.
Теперь финансирование продлено до середины декабря, что позволяет Конгрессу завершить разработку полного бюджета на следующий год уже после выборов 5 ноября. Временное финансирование продлевает работу правительственных учреждений, однако окончательное решение бюджетных вопросов будет зависеть от итогов выборов и дальнейших политических расчетов.
Лидеры обеих партий выразили удовлетворение достигнутым соглашением, отмечая важность предотвращения закрытия правительства накануне выборов.
Справка Finance.ua:
- Шатдаун — это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за отсутствия нового бюджета.
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