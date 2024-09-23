Конгресс США достиг соглашения о временном финансировании во избежание шатдауна — Finance.ua

Конгресс США достиг соглашения о временном финансировании во избежание шатдауна Сегодня 11:14 — Мир

Конгресс США достиг соглашения о временном финансировании во избежание шатдауна

Лидеры Конгресса объявили о достижении соглашения о временном законопроекте о расходах. Оно позволит финансировать федеральные агентства на ближайшие три месяца.

Это предотвратит частичное закрытие правительства с 1 октября, когда начинается новый бюджетный год, и отсрочит окончательные бюджетные решения до завершения ноябрьских выборов.

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Законопроект также включает дополнительные 231 млн долларов для укрепления Секретной службы США после двух инцидентов, связанных с кандидатурой Дональда Трампа. Дополнительные средства будут выделены и для поддержки проведения президентских выборов.

Достичь компромисса было нелегко. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сначала предлагал связать временное финансирование с требованием подтверждения гражданства во время регистрации для голосования, но позже отказался от этой идеи для достижения соглашения.

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Теперь финансирование продлено до середины декабря, что позволяет Конгрессу завершить разработку полного бюджета на следующий год уже после выборов 5 ноября. Временное финансирование продлевает работу правительственных учреждений, однако окончательное решение бюджетных вопросов будет зависеть от итогов выборов и дальнейших политических расчетов.

Лидеры обеих партий выразили удовлетворение достигнутым соглашением, отмечая важность предотвращения закрытия правительства накануне выборов.

Справка Finance.ua:

Шатдаун — это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за отсутствия нового бюджета.

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