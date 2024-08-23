США обновит дизайн доллара: какие изменения ждут американскую валюту и когда — Finance.ua

США обновит дизайн доллара: какие изменения ждут американскую валюту и когда Сегодня 17:28

США обновит дизайн доллара: какие изменения ждут американскую валюту и когда

Соединенные Штаты Америки планируют изменить дизайн банкнот доллара в стремлении снизить риски подделок. Обновление будет происходить поэтапно с 2026 года.

В настоящее время банкноты доллара США должны отвечать разнообразным, специфическим требованиям. Это включает аутентификацию и предотвращение подделки через многочисленные уровни открытых и скрытых средств защиты. Доллар также должен быть совместим с устройствами для обработки банкнот, используемыми торговцами, коммерческими банками и центробанками.

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Однако центробанк США периодически обновляет дизайн банкнот доллара, чтобы усилить их безопасность. Основной целью этих изменений является повышение устойчивости купюр к новым и все более изощренным методам подделки. К тому же, тщательная интеграция эксклюзивных функций безопасности является критически важной основой для достижения таких целей:

хранение наличных денег в безопасности;

защита и обеспечение стабильности экономики США, первой в мире.

Когда США будут менять дизайн доллара

В этой связи Федеральный резерв имеет график обновления дизайна банкнот доллара:

10 долларов — 2026 год;

50 долларов — 2028 год;

20 долларов — 2030 год;

5 долларов — 2032 год;

100 долларов — 2034 год.

Купюры доллара будут обновляться в этой последовательности, чтобы снизить риски и усилить борьбу с подделками.

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