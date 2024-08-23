США обновит дизайн доллара: какие изменения ждут американскую валюту и когда — Finance.ua
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США обновит дизайн доллара: какие изменения ждут американскую валюту и когда

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США обновит дизайн доллара: какие изменения ждут американскую валюту и когда
США обновит дизайн доллара: какие изменения ждут американскую валюту и когда
Соединенные Штаты Америки планируют изменить дизайн банкнот доллара в стремлении снизить риски подделок. Обновление будет происходить поэтапно с 2026 года.
Об этом говорится на портале Бюро гравировки и печати США.
В настоящее время банкноты доллара США должны отвечать разнообразным, специфическим требованиям. Это включает аутентификацию и предотвращение подделки через многочисленные уровни открытых и скрытых средств защиты. Доллар также должен быть совместим с устройствами для обработки банкнот, используемыми торговцами, коммерческими банками и центробанками.
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Однако центробанк США периодически обновляет дизайн банкнот доллара, чтобы усилить их безопасность. Основной целью этих изменений является повышение устойчивости купюр к новым и все более изощренным методам подделки. К тому же, тщательная интеграция эксклюзивных функций безопасности является критически важной основой для достижения таких целей:
  • хранение наличных денег в безопасности;
  • защита и обеспечение стабильности экономики США, первой в мире.

Когда США будут менять дизайн доллара

В этой связи Федеральный резерв имеет график обновления дизайна банкнот доллара:
  • 10 долларов — 2026 год;
  • 50 долларов — 2028 год;
  • 20 долларов — 2030 год;
  • 5 долларов — 2032 год;
  • 100 долларов — 2034 год.
Купюры доллара будут обновляться в этой последовательности, чтобы снизить риски и усилить борьбу с подделками.

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По материалам:
Novyny.live
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