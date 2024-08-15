Каким может быть курс доллара в Украине в конце 2024 года: прогноз — Finance.ua

Каким может быть курс доллара в Украине в конце 2024 года: прогноз Сегодня 20:04 — Валюта

Каким может быть курс доллара в Украине в конце 2024 года: прогноз

На украинском рынке в течение 2024 года средний курс американской валюты составит 40,5 грн, а в конце года показатели вырастут до 42 грн.

В течение этого периода будет отслеживаться незначительное ослабление в условиях ухудшения прогноза по курсу доллара. Об этом рассказала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко в ходе дискуссии Центра экономической стратегии.

Она прогнозирует, что в течение текущего года средние показатели американской валюты будут составлять 40 гривен, а к концу года ожидается небольшое подорожание доллара чуть выше 40 гривен.

Репко отметила, что неточный прогноз за последние полгода связан преимущественно с внешней торговлей и текущим счетом. В то же время, сильно изменились прогнозы по резервам.

«Аналитики думают, что Национальный банк не будет вынужден продавать слишком много долларов из резервов и международных поступлений. А при этом хватит на то, чтобы удерживать их на достаточно высоком столь безопасном уровне», — сообщила заместитель директора Центра экономической стратегии.

Отметим, 15 августа средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,55 (продажа). Наличный курс — 41,30 (покупка) и 41,42 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3262 грн.

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на текущей неделе основные валютные изменения будут мелкими и не будут выбиваться за привычную систему валютных колебаний.

По его словам, пока курсовые колебания вряд ли будут пересекать пределы нового августовского коридора в 40,7−41,7 грн/доллар. Однако осенью ожидается оживление на рынке и более значительные изменения курса.

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