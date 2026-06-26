Конец бесплатного проезда: как столичным школьникам сэкономить на поездках летом Сегодня 09:11 — Личные финансы

Общественный транспорт в Киеве

Во время летних каникул, с 1 июля по 31 августа, традиционно приостанавливается действие бесплатного проезда для школьников, введенное только на время учебного года.

Об этом напомнили в КГГА.

Ученики же могут воспользоваться льготными условиями — скидкой 75% на проездные билеты для городского пассажирского транспорта.

Какие льготные проездные для учащихся

Для учащихся дневной формы обучения доступны следующие варианты льготных проездных:

325 грн — безлимитный проездной на месяц;

162,50 грн — безлимитный проездной на вторую половину месяца;

72,50 грн — проездной на 46 поездок на месяц;

97,50 грн — проездной на 62 поездки на месяц;

143,75 грн — проездной на 92 поездки на месяц;

192,50 грн — проездной на 124 поездки на месяц.

Школьники также могут приобрести разовые поездки на ученический билет, однако в таком случае скидка 75% не применяется.

Также с 1 июля по 31 августа будет приостановлено право на бесплатный проезд курсантов высших военных учебных заведений, пользующихся этой льготой в течение учебного года.

Приобрести льготный проездной можно:

в приложении Киев Цифровой;

в терминалах самообслуживания;

на сайте КП «ГИОЦ»;

в приложении EasyPay.

Ранее сообщалось, что КГГА предлагает с 15 июля поднять стоимость проезда в Киеве до 30 грн. Там говорят, что реальная стоимость проезда должна составлять 44 грн в наземном транспорте и 64 грн в метрополитене.

на 6 месяцев. Это время нужно, чтобы власти разработали механизмы защиты для работников с низким уровнем доходов. Также профсоюзы считают обоснованным тариф в 20 грн (в соответствии с уровнем роста минималки). В то же время, киевский городской совет профсоюзов настаивает на отсрочке повышения цен на проезд в столице минимумЭто время нужно, чтобы власти разработали механизмы защиты для работников с низким уровнем доходов. Также профсоюзы считают обоснованным(в соответствии с уровнем роста минималки).

Проект распоряжения об установлении новых тарифов на проезд в Киеве сейчас проходит необходимые этапы согласования, и окончательного решения еще нет.

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