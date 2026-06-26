Конец бесплатного проезда: как столичным школьникам сэкономить на поездках летом Сегодня 09:11 — Личные финансы Общественный транспорт в Киеве Во время летних каникул, с 1 июля по 31 августа, традиционно приостанавливается действие бесплатного проезда для школьников, введенное только на время учебного года. Об этом напомнили в КГГА. Ученики же могут воспользоваться льготными условиями — скидкой 75% на проездные билеты для городского пассажирского транспорта. Какие льготные проездные для учащихся Для учащихся дневной формы обучения доступны следующие варианты льготных проездных: 325 грн — безлимитный проездной на месяц; 162,50 грн — безлимитный проездной на вторую половину месяца; 72,50 грн — проездной на 46 поездок на месяц; 97,50 грн — проездной на 62 поездки на месяц; 143,75 грн — проездной на 92 поездки на месяц; 192,50 грн — проездной на 124 поездки на месяц. Школьники также могут приобрести разовые поездки на ученический билет, однако в таком случае скидка 75% не применяется. Также с 1 июля по 31 августа будет приостановлено право на бесплатный проезд курсантов высших военных учебных заведений, пользующихся этой льготой в течение учебного года. Приобрести льготный проездной можно: в приложении Киев Цифровой; в терминалах самообслуживания; на сайте КП «ГИОЦ»; в приложении EasyPay. Ранее сообщалось, что КГГА предлагает с 15 июля поднять стоимость проезда в Киеве до 30 грн. Там говорят, что реальная стоимость проезда должна составлять 44 грн в наземном транспорте и 64 грн в метрополитене. В то же время, киевский городской совет профсоюзов настаивает на отсрочке повышения цен на проезд в столице минимум на 6 месяцев. Это время нужно, чтобы власти разработали механизмы защиты для работников с низким уровнем доходов. Также профсоюзы считают обоснованным тариф в 20 грн (в соответствии с уровнем роста минималки). Проект распоряжения об установлении новых тарифов на проезд в Киеве сейчас проходит необходимые этапы согласования, и окончательного решения еще нет. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Личные финансы / Конец бесплатного проезда: как столичным школьникам сэкономить на поездках летом