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Конец бесплатного проезда: как столичным школьникам сэкономить на поездках летом

Личные финансы
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Общественный транспорт в Киеве
Общественный транспорт в Киеве
Во время летних каникул, с 1 июля по 31 августа, традиционно приостанавливается действие бесплатного проезда для школьников, введенное только на время учебного года.
Об этом напомнили в КГГА.
Ученики же могут воспользоваться льготными условиями — скидкой 75% на проездные билеты для городского пассажирского транспорта.

Какие льготные проездные для учащихся

Для учащихся дневной формы обучения доступны следующие варианты льготных проездных:
  • 325 грн — безлимитный проездной на месяц;
  • 162,50 грн — безлимитный проездной на вторую половину месяца;
  • 72,50 грн — проездной на 46 поездок на месяц;
  • 97,50 грн — проездной на 62 поездки на месяц;
  • 143,75 грн — проездной на 92 поездки на месяц;
  • 192,50 грн — проездной на 124 поездки на месяц.
Школьники также могут приобрести разовые поездки на ученический билет, однако в таком случае скидка 75% не применяется.
Также с 1 июля по 31 августа будет приостановлено право на бесплатный проезд курсантов высших военных учебных заведений, пользующихся этой льготой в течение учебного года.
Приобрести льготный проездной можно:
  • в приложении Киев Цифровой;
  • в терминалах самообслуживания;
  • на сайте КП «ГИОЦ»;
  • в приложении EasyPay.
Ранее сообщалось, что КГГА предлагает с 15 июля поднять стоимость проезда в Киеве до 30 грн. Там говорят, что реальная стоимость проезда должна составлять 44 грн в наземном транспорте и 64 грн в метрополитене.
В то же время, киевский городской совет профсоюзов настаивает на отсрочке повышения цен на проезд в столице минимум на 6 месяцев. Это время нужно, чтобы власти разработали механизмы защиты для работников с низким уровнем доходов. Также профсоюзы считают обоснованным тариф в 20 грн (в соответствии с уровнем роста минималки).
Проект распоряжения об установлении новых тарифов на проезд в Киеве сейчас проходит необходимые этапы согласования, и окончательного решения еще нет.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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