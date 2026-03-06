Кому война на Ближнем Востоке грозит дефицитом продуктов Сегодня 18:33

Некоторые части Ближнего Востока отрезаны от жизненно важного импорта продовольствия, поскольку суда обходят Ормузский пролив, что повышает риск дефицита в Персидском заливе и усиливает давление на и без того высокие цены на продукты питания в Иране.

Об этом пишет Financial Times.

Как доставляют продукты

Большинство судов, перевозящих зерно и продукты питания для населения региона Персидского залива, проходят через этот важный водный путь. Из примерно 30 миллионов тонн зерна, импортированного в регион Персидского залива в прошлом году, около 14 миллионов тонн ушло в Иран, причем большинство этих потоков проходили через Ормуз, согласно данным компании по анализу сырьевых товаров Kpler.

По оценкам Kpler, Саудовская Аравия импортирует около 40 процентов зерновых и масличных культур через свои восточные порты Персидского залива. Объединенные Арабские Эмираты импортируют около 90 процентов этих товаров через порт Джебель-Али в Дубае.

Они также обрабатывают контейнерные продукты питания и скоропортящиеся товары по меньшей мере для четырех стран — ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна и Катара — обслуживая примерно от 45 до 50 миллионов человек.

Мнение эксперта

Аналитик Kpler Ишан Бхану сказал, что у Ирана будет «серьезная продовольственная проблема», если эти сбои продолжатся. Он предупредил, что американские и израильские удары угрожают остановить цепи поставок продовольствия и инфраструктуру в стране, и любое прерывание поставок только усугубит это.

«Существует непосредственный риск продовольственной безопасности в регионе», — сказал Кристиан Хендерсон, доцент кафедры ближневосточных исследований и международных отношений Лейденского университета в Нидерландах.

«Государства Персидского залива очень зависят от импорта продуктов питания». Он добавил, что более отдаленные страны, такие как Йемен, Судан и Сомали, которые полагаются на ОАЭ как «перевалочный пункт», также могут столкнуться с дефицитом и ростом цен.

Хотя Иран выращивает значительную часть своих продуктов питания, он импортирует много зерна и масличных культур, которые измельчают на кулинарное масло и богатую белок муку, которая используется в кормах для животных. «Практически вся» кукуруза и большие объемы сои и пшеницы поступают через Ормузский пролив, сказал Бхану. Если конфликт продолжится, сахар и чай могут закончиться, предупредили торговые эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Иран во вторник запретил любой экспорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции до дальнейшего уведомления, чтобы предоставить приоритет поставке товаров первой необходимости своему народу. Днем ранее министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури-Гезельех призвал граждан избегать панических покупок.

«Почти двухмесячный запас муки распределен между пекарнями», — сказал он, добавив, что правительство поставляет товары первой необходимости «в достаточных количествах и доставляет их в магазины».

Что было до войны

До начала войны, по словам официальных лиц, 4 миллиона тонн пшеницы хранились как стратегические резервы, которых хватит на четыре месяца потребления. Еще до последнего конфликта рост цен на продукты питания привел к голоду большего количества иранских домохозяйств.

По данным статистического центра страны, инфляция на продукты питания и напитки выросла до более чем 105 процентов за иранский календарный месяц, закончившийся 19 февраля. Годовая инфляция за тот же период составила 47,5 процента.

Чтобы остановить рост бедности, Иран в начале января ввел программу продовольственных ваучеров, согласно которой 80 миллионов иранцев ежемесячно получают кредиты в размере 10 миллионов риалов, примерно 6 долларов, на покупку товаров первой необходимости.

Аналитики говорят, что дальнейшие перебои с импортом зерна рискуют привести к тому, что еще больше домохозяйств окажется в затруднительном положении, особенно учитывая резкое ослабление риала под угрозой эскалации.

Другие страны

Саудовская Аравия также может перенаправлять грузы в порты на Красном море, тогда как ОАЭ могут перенаправить часть торговли в другие порты, такие как Фуджейра, находящаяся за пределами Ормузского пролива. Но порт Фуджейра был разработан преимущественно для экспорта энергии и удобрений и не отвечает контейнерным мощностям Джебель-Али.

Кувейт, Катар и Бахрейн более уязвимы, поскольку не имеют собственных альтернативных крупных глубоководных портов и в значительной степени зависят от маршрутов поставок через Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Прогнозы

Если перебои сохранятся, сухопутные перевозки должны частично восполнить пробел. По словам Гендерсона, более богатые правительства, в частности ОАЭ и Саудовской Аравии, имели финансовую способность покрыть более высокие импортные расходы, если это было необходимо.

В крайних случаях правительства могли бы импортировать дорогие скоропортящиеся товары, как это сделал Катар во время блокады 2017 года, сказал он. Пока дефицит в ОАЭ, похоже, отражает накопление запасов, а не структурные сбои в поставках.

Министерство экономики и туризма ОАЭ заявило в субботу, что стратегические резервы страны товаров первой необходимости «надежны, комплексны и диверсифицированы», и призвало людей избегать накопления запасов.

Напомним, 28 февраля 2026 года международная система безопасности вошла в фазу новой военной эскалации, распространившейся, по крайней мере, на евразийский регион с участием Соединенных Штатов. США и Израиль инициировали масштабную наступательную операцию против Ирана, что стало фактором существенной трансформации регионального баланса сил. О делали читайте в нашей статье:

