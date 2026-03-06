0 800 307 555
Кому война на Ближнем Востоке грозит дефицитом продуктов

Кому война на Ближнем Востоке грозит дефицитом продуктов
Кому война на Ближнем Востоке грозит дефицитом продуктов
Некоторые части Ближнего Востока отрезаны от жизненно важного импорта продовольствия, поскольку суда обходят Ормузский пролив, что повышает риск дефицита в Персидском заливе и усиливает давление на и без того высокие цены на продукты питания в Иране.
Об этом пишет Financial Times.

Как доставляют продукты

Большинство судов, перевозящих зерно и продукты питания для населения региона Персидского залива, проходят через этот важный водный путь. Из примерно 30 миллионов тонн зерна, импортированного в регион Персидского залива в прошлом году, около 14 миллионов тонн ушло в Иран, причем большинство этих потоков проходили через Ормуз, согласно данным компании по анализу сырьевых товаров Kpler.
По оценкам Kpler, Саудовская Аравия импортирует около 40 процентов зерновых и масличных культур через свои восточные порты Персидского залива. Объединенные Арабские Эмираты импортируют около 90 процентов этих товаров через порт Джебель-Али в Дубае.
Они также обрабатывают контейнерные продукты питания и скоропортящиеся товары по меньшей мере для четырех стран — ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна и Катара — обслуживая примерно от 45 до 50 миллионов человек.

Мнение эксперта

Аналитик Kpler Ишан Бхану сказал, что у Ирана будет «серьезная продовольственная проблема», если эти сбои продолжатся. Он предупредил, что американские и израильские удары угрожают остановить цепи поставок продовольствия и инфраструктуру в стране, и любое прерывание поставок только усугубит это.
«Существует непосредственный риск продовольственной безопасности в регионе», — сказал Кристиан Хендерсон, доцент кафедры ближневосточных исследований и международных отношений Лейденского университета в Нидерландах.
«Государства Персидского залива очень зависят от импорта продуктов питания». Он добавил, что более отдаленные страны, такие как Йемен, Судан и Сомали, которые полагаются на ОАЭ как «перевалочный пункт», также могут столкнуться с дефицитом и ростом цен.
Хотя Иран выращивает значительную часть своих продуктов питания, он импортирует много зерна и масличных культур, которые измельчают на кулинарное масло и богатую белок муку, которая используется в кормах для животных. «Практически вся» кукуруза и большие объемы сои и пшеницы поступают через Ормузский пролив, сказал Бхану. Если конфликт продолжится, сахар и чай могут закончиться, предупредили торговые эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
<i>Инфографика Financial Times.</i>
Инфографика Financial Times.
Иран во вторник запретил любой экспорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции до дальнейшего уведомления, чтобы предоставить приоритет поставке товаров первой необходимости своему народу. Днем ранее министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури-Гезельех призвал граждан избегать панических покупок.
«Почти двухмесячный запас муки распределен между пекарнями», — сказал он, добавив, что правительство поставляет товары первой необходимости «в достаточных количествах и доставляет их в магазины».

Что было до войны

До начала войны, по словам официальных лиц, 4 миллиона тонн пшеницы хранились как стратегические резервы, которых хватит на четыре месяца потребления. Еще до последнего конфликта рост цен на продукты питания привел к голоду большего количества иранских домохозяйств.
По данным статистического центра страны, инфляция на продукты питания и напитки выросла до более чем 105 процентов за иранский календарный месяц, закончившийся 19 февраля. Годовая инфляция за тот же период составила 47,5 процента.
Чтобы остановить рост бедности, Иран в начале января ввел программу продовольственных ваучеров, согласно которой 80 миллионов иранцев ежемесячно получают кредиты в размере 10 миллионов риалов, примерно 6 долларов, на покупку товаров первой необходимости.
Аналитики говорят, что дальнейшие перебои с импортом зерна рискуют привести к тому, что еще больше домохозяйств окажется в затруднительном положении, особенно учитывая резкое ослабление риала под угрозой эскалации.

Другие страны

Саудовская Аравия также может перенаправлять грузы в порты на Красном море, тогда как ОАЭ могут перенаправить часть торговли в другие порты, такие как Фуджейра, находящаяся за пределами Ормузского пролива. Но порт Фуджейра был разработан преимущественно для экспорта энергии и удобрений и не отвечает контейнерным мощностям Джебель-Али.
Кувейт, Катар и Бахрейн более уязвимы, поскольку не имеют собственных альтернативных крупных глубоководных портов и в значительной степени зависят от маршрутов поставок через Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Прогнозы

Если перебои сохранятся, сухопутные перевозки должны частично восполнить пробел. По словам Гендерсона, более богатые правительства, в частности ОАЭ и Саудовской Аравии, имели финансовую способность покрыть более высокие импортные расходы, если это было необходимо.
В крайних случаях правительства могли бы импортировать дорогие скоропортящиеся товары, как это сделал Катар во время блокады 2017 года, сказал он. Пока дефицит в ОАЭ, похоже, отражает накопление запасов, а не структурные сбои в поставках.
Министерство экономики и туризма ОАЭ заявило в субботу, что стратегические резервы страны товаров первой необходимости «надежны, комплексны и диверсифицированы», и призвало людей избегать накопления запасов.
Напомним, 28 февраля 2026 года международная система безопасности вошла в фазу новой военной эскалации, распространившейся, по крайней мере, на евразийский регион с участием Соединенных Штатов. США и Израиль инициировали масштабную наступательную операцию против Ирана, что стало фактором существенной трансформации регионального баланса сил. О делали читайте в нашей статье:

События вокруг Ирана: в какую цену они могут обойтись всем участникам и миру в целом

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
