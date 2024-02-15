Кому подходит упрощенный режим трудовых отношений — Finance.ua

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Кому подходит упрощенный режим трудовых отношений

Личные финансы
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Кому подходит упрощенный режим трудовых отношений
Кому подходит упрощенный режим трудовых отношений
В июле 2022 года в украинском трудовом законодательстве появилось новое понятие — «упрощенный режим регулирования трудовых отношений». Что это такое, кому подходит и какие его особенности — объяснили эксперты Юридического советчика ВПЛ.

Кому подходит упрощенный режим трудовых отношений

Упрощенный режим применяется к трудовым отношениям, которые возникают:
  • между работником и работодателем, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства со средним количеством работников за отчетный период (календарный год) не более 250 человек;
или
  • между работодателем и работником, размер заработной платы которого за месяц составляет более восьми размеров минимальной заработной платы (т.е. более 56 800 грн — с 1 января 2024 г., и 64 000 грн — с 1 апреля 2024 г.) Обратите внимание! В таких условиях упрощенный режим является добровольным, а не обязательным.

Особенности упрощенного режима по сравнению с традиционным

Трудовой договор заключается в письменной форме на государственном языке в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон).
Этот режим предполагает возможность установления личных условий труда работника конкретно в трудовом договоре.
Например: стороны трудового договора могут по своему усмотрению по взаимному согласию урегулировать свои отношения в части возникновения и прекращения трудовых отношений, системы оплаты труда, норм труда, размера заработной платы, надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, норм рабочего времени и отдыха с соблюдением нормальной продолжительности рабочего времени в неделю, продолжительности еженедельного непрерывного отдыха и других прав и гарантий.
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Обратите внимание! Во всяком случае, такой трудовой договор не может ухудшать положение работника по сравнению с теми гарантиями, которые предоставляет трудовое законодательство при обычном трудовом режиме.
На работодателя не распространяются требования по ведению документации по кадровым вопросам, принятию локальных нормативных актов и организационно-распорядительной документации.
Ежегодные оплачиваемые отпуска и отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работникам с учетом следующих особенностей:
  • по желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части любой продолжительности или предоставлен полной продолжительности;
  • отпуск «за свой счет» с согласия сторон может предоставляться более чем на 15 календарных дней в году.
Работодатель может расторгнуть трудовой договор, обосновав причины такого расторжения и предоставив работнику компенсацию в размере не менее:
  • половины минимальной заработной платы (МЗП) — если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 30 дней;
  • одной МЗП — если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 30 дней;
  • трех МЗП — если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 1 года;
  • пяти МЗП — если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 2 лет.
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Трудовой договор расторгается по инициативе работодателя путем подписания дополнительного соглашения о расторжении трудового договора или в одностороннем порядке путем отправки работнику способом, предусмотренным в самом договоре, или рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения официального уведомления о расторжении трудового договора.
Важно! В случае отправки работнику уведомления о расторжении трудового договора средствами почтовой связи трудовой договор считается расторгнутым со следующего рабочего дня после даты вручения работнику официального уведомления работодателя о расторжении трудового договора или через семь календарных дней со дня поступления почтового отправления работодателя в почтовое отделение по адресу работника.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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