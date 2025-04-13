Кому нужно обратиться в ПФУ для переназначения субсидии на неотопительный сезон — Finance.ua

Кому нужно обратиться в ПФУ для переназначения субсидии на неотопительный сезон
Большинству получателей, получавших жилищную субсидию в отопительный сезон, ее переназначат автоматически.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Кому нужно обратиться для назначения субсидии
В ведомстве отмечают, что автоматическое переназначение произойдет в случае, если не изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства.
Если такие изменения произошли, не забудьте сообщить о них в Пенсионный фонд. Законодательство предусматривает уведомление в течение 30 дней с момента наступления таких изменений.
В Минсоцполитики отметили, что для назначения субсидии на неотопительный период обязательно следует обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и декларацией, если:
- человек арендует жилье, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- количество фактически проживающих в жилом помещении меньше, чем количество зарегистрированных в нем;
- домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива;
- на отопительный период субсидия была назначена в размере 0 грн.
Отмечается, что в случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона (т.е. в мае или июне) жилищная субсидия все равно назначается с начала сезона.
Напомним, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович отметила, что экспериментальный инструмент для ВПО «субсидия на аренду жилья» новый, и говорить о его результатах пока рано. В случае неэффективности средства, выделенные на программу, будут распределены по другим направлениям.
В то же время, по словам главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк, в парламенте и профильных министерствах продолжаются консультации по уменьшению налогов на рынке аренды жилья для его детенизации.
Она напомнила, что в этом году стартовал проект предоставления вынужденным переселенцам субсидий на аренду жилья, однако арендодатели не очень активно предлагают жилье ВПЛ.
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