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Комплектующие для элитных авто на 7,7 млн ​​грн: таможенники изъяли партию товаров

Криминал
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Комплектующие для элитных авто на 7,7 млн ​​грн: таможенники изъяли партию товаров
Комплектующие для элитных авто на 7,7 млн ​​грн: таможенники изъяли партию товаров
Комплектующие для элитных авто на 7,7 млн ​​грн: таможенники изъяли партию товаров, которую везли в Украину по поддельным документам.
Об этом пишет Таможенная служба.

Подробности

Недавно в пункт пропуска «Рава-Русская — Хребенное» из Польши прибыло грузовое транспортное средство DAF, которое, согласно декларации, перемещало комплектующие к Porsche Cayenne, Land Rover Range Rover, Audi Q8, Mercedes-Benz V-Class и BMW-X5.
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В частности, речь идет о 4 440 единицах корпусов и рассеивателях автомобильных фар. Согласно представленным документам, продавцом товара выступала южнокорейская компания, а получателем — предприятие из Харькова.
Комплектующие для элитных авто на 7,7 млн ​​грн: таможенники изъяли партию товаров

Заявленная стоимость товаров

Более 19,5 тыс. долларов США.
В то же время работники таможни установили несоответствие информации о цене товара. В частности, по данным, полученным от таможенных органов Республики Польша, фактическая стоимость товаров составляет 175 тысяч долларов США.
По курсу НБУ на момент перемещения товаров через таможенную границу эта сумма превышала 7,75 млн грн и была занижена более чем в восемь раз.
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По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля).
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
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