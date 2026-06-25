Комплектующие для элитных авто на 7,7 млн ​​грн: таможенники изъяли партию товаров Сегодня 17:33 — Криминал

Комплектующие для элитных авто на 7,7 млн ​​грн: таможенники изъяли партию товаров

Комплектующие для элитных авто на 7,7 млн ​​грн: таможенники изъяли партию товаров, которую везли в Украину по поддельным документам.

Об этом пишет Таможенная служба.

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Недавно в пункт пропуска «Рава-Русская — Хребенное» из Польши прибыло грузовое транспортное средство DAF, которое, согласно декларации, перемещало комплектующие к Porsche Cayenne, Land Rover Range Rover, Audi Q8, Mercedes-Benz V-Class и BMW-X5.

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В частности, речь идет о 4 440 единицах корпусов и рассеивателях автомобильных фар. Согласно представленным документам, продавцом товара выступала южнокорейская компания, а получателем — предприятие из Харькова.

Заявленная стоимость товаров

Более 19,5 тыс. долларов США.

В то же время работники таможни установили несоответствие информации о цене товара. В частности, по данным, полученным от таможенных органов Республики Польша, фактическая стоимость товаров составляет 175 тысяч долларов США.

По курсу НБУ на момент перемещения товаров через таможенную границу эта сумма превышала 7,75 млн грн и была занижена более чем в восемь раз.

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По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля).

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