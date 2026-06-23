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В Киевском колледже за невыполненные ремонтные работы заплатили 2,3 млн грн

Криминал
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В Киевском колледже за невыполненные ремонтные работы заплатили 2,3 млн грн
В Киевском колледже за невыполненные ремонтные работы заплатили 2,3 млн грн
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры города Киева объявлено подозрение бывшему директору коммунального учреждения профессионального (профессионально-технического) образования «Киевский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой».

Суть дела

По данным следствия директор коммунального колледжа в 2024 году заключил договор с предприятием-подрядчиком на проведение капитального ремонта мастерских-лабораторий, кабинетов и других помещений заведения на общую сумму 3,2 млн.
Несмотря на то, что работы не были выполнены в полном объеме, руководитель учебного заведения подписал акт приемки выполненных строительных, в который были включены работы, которые не выполнялись, и оборудование, которое не использовалось.
В Киевском колледже за невыполненные ремонтные работы заплатили 2,3 млн грн
В результате таких действий директора учебное заведение переплатило за невыполненные работы 2,3 млн грн, то есть более 70% цены всего договора.
Действия бывшего руководителя коммунального учебного заведения квалифицированы как растрата бюджетных средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Досудебное расследование проводят следователи Оболонского УП ГУ Нацполиции в Киеве, оперативное сопровождение — УЗНГ ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
По материалам:
Finance.ua
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