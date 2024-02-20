Компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ смогут получить больше организаций — Finance.ua

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Компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ смогут получить больше организаций

Казна и Политика
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Компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ смогут получить больше организаций
Компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ смогут получить больше организаций
Минреинтеграции нарабатывает возможности для предоставления компенсаций благотворительным и общественным организациям за бесплатное размещение ВПЛ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Этот вопрос среди других рассматривался во время заседания Советов по вопросам ВПЛ при Киевской областной военной администрации», — сказано в сообщении.
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Компенсация за потребленные коммунальные услуги при размещении ВПЛ предоставляется:
  • сельским, поселковым и городским советам для коммунальных предприятий, учреждений и заведений территориальной общины, а также государственным учебным заведениям;
  • районным госадминистрациям для предприятий, учреждений и заведений, действующих на основе общей коммунальной собственности территориальных общин района и находящихся в управлении районных советов;
  • предприятиям, учреждениям и заведениям общей коммунальной собственности территориальных общин области, которые находятся в управлении областных советов, а также государственным учебным заведениям;
  • физическим лицам-предпринимателям, частным предприятиям, учреждениям и заведениям, которые размещены на территории соответствующих областей (кроме частных учебных заведений).
«В то же время некоммерческие общественные объединения и благотворительные организации также участвуют в размещении ВПЛ, но указанный Порядок не предусматривает предоставления им компенсации», — отметили в министерстве.
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В связи с этим Минреинтеграции начало работу и уже работает над изменениями в Порядок получения компенсации за потребленные коммунальные услуги при размещении ВПЛ. В частности, в части расширения категорий учреждений, которые также могут получать такую ​​компенсацию.
Так, планируется предоставить возможность ГО и БФ со статусом неприбыльных организаций, на базе имущества которых обустроены места бесплатного временного проживания ВПЛ, получать компенсации.
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По материалам:
Finance.ua
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