Компания Xiaomi представила новый самый бюджетный смартфон от бренда Poco (фото) — Finance.ua

Компания Xiaomi представила новый самый бюджетный смартфон от бренда Poco (фото) Сегодня 05:17 — Фондовый рынок

Компания Xiaomi представила новый недорогой смартфон от бренда Poco. Модель Poco C61 получила быстрый экран, двойную камеру и большой объем памяти. При этом стоимость смартфона не превышает $100.

Об этом пишет Gizchina.

«Изюминкой» смартфона является его дизайн. Внешне устройство практически не отличается от камерофона Xiaomi 13 Ultra

В то же время это один из немногих смартфонов компании на чистом Android 14 без фирменной оболочки.

Характеристики Poco C61

Экран: 6,71', IPS, разрешение 1650×720, кадровая частота 90 Гц, яркость до 500 нит, стекло Corning Gorilla Glass 3.

Процессор: MediaTek Helio G36.

Память: 4/6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ постоянной памяти с возможностью увеличения до 1 ТБ с помощью microSD.

Фото/видео: 5-мегапиксельная селфи-камера и два модуля на 8+0.08 мегапикселей.

Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой зарядки на 10 Вт.

У смартфона также есть сканер отпечатка пальцев, порт 3,5 мм для проводных наушников, а также поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 и GPS.

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Производитель обещает Poco C61 не менее трех лет поддержки обновлением системы безопасности.

Poco C61 уже поступил в продажу в Индии по цене $90 за версию на 4/64 ГБ и $100 за 6/128 ГБ.

Будет ли он продаваться в Европе, не упоминается. В любом случае, скоро его наверняка можно будет найти на торговых площадках типа AliExpress.

УНІАН По материалам:

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