Xiaomi представила новый смартфон с интересным дизайном (фото) — Finance.ua
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Xiaomi представила новый смартфон с интересным дизайном (фото)

Фондовый рынок
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Xiaomi представила новый смартфон с интересным дизайном (фото)
Xiaomi представила новый смартфон с интересным дизайном (фото), Фото: Xiaomi
Xiaomi представила новое поколение Xiaomi Civi — это нетипичная для компании линейка смартфонов, главной фишкой которой является дизайн. Производитель называет Civi 4 Pro «самым красивым телефоном компании».
Помимо интересного дизайна смартфон первым на рынке получил процессор Snapdragon 8s Gen 3, который является упрощенной версией Snapdragon 8 Gen 3. Его производительности точно хватит для всех современных игр.
Xiaomi делает ставку на фотовозможности: Civi 4 Pro стал первым нефлагманским смартфоном компании с камерой Leica.
Xiaomi представила новый смартфон с интересным дизайном (фото)
У девайса при себе трио камер на 64+50+12 Мп, в качестве основного сенсора используется OmniVision OV50E. Вырез под двойную фронталку (32+32 Мп) перекочевал прямо с Civi 3.
Еще у смартфона приятные габариты. Толщина — 7,45 мм, устройство заметно тоньше конкурентов.
К тому же у Civi небольшой вес — 180 граммов. Спереди гаджет выделяется 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с «микроизогнутыми краями» и технологией для защиты от случайных касаний. Разрешение экрана — 1,5К, панель поддерживает частоту обновления 120 Гц.
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Смартфон получил аккумулятор емкостью 4700 мАч, заявленный показатель автономной работы — 1,4 дня. Поддерживается и реактивная зарядка на 67 Вт.

Сколько будет стоить новый смартфон

  • Xiaomi Civi 4 Pro: 12+256 ГБ — 2999 юаней (~16 000 грн);
  • Xiaomi Civi 4 Pro: 12+512 ГБ — 3299 юаней (~17 700 грн);
  • Xiaomi Civi 4 Pro: 16+512 ТВ — 3599 юаней (~20 000 грн).
Пока смартфон представлен для китайского рынка, но его релиз позже состоится и на международном рынке под брендом Redmi.
По материалам:
УНІАН
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