Компания-оператор «Северных потоков» подала в суд на страховщиков: требует 400 миллионов евро — Finance.ua

Компания-оператор «Северных потоков» подала в суд на страховщиков: требует 400 миллионов евро Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Компания-оператор «Северных потоков» подала в суд на страховщиков: требует 400 миллионов евро

Компания Nord Stream подала в суд на страховщиков, требуя сумму около 400 млн евро из-за отказа покрывать ущерб от взрывов, разрушивших газовую инфраструктуру двух газопроводов на дне Балтийского моря.

Об этом сообщает Financial Times.

Компания в прошлом месяце подала иск, утверждая, что страховщики «не уплатили» за ущерб, причиненный двумя взрывами, которые повредили и деформировали трубопроводы Nord Stream 1 и 2 на дне Балтийского моря.

Судебные документы показывают, что «предварительная и ориентировочная оценка» Nord Stream по затратам на удаление воды из трубопроводов и их стабилизацию, проведение ремонта и замену утраченного газа составляет от 1,2 млрд евро до 1,35 млрд евро.

Причина взрывов, произошедших в сентябре 2022 года в международных водах, до сих пор не установлена. Сначала подозревали в саботаже россию, но она отвергла обвинения. Украина также отрицала свою причастность после того, как сообщения СМИ в США и Германии предположили, что за атаками могли стоять украинцы.

Дания и Швеция прекратили свои расследования, заявив, что у них недостаточно доказательств для обвинения кого-либо, и только Германия проводит расследование.

Дело возбуждается против Lloyd’s of London среди страховщиков, предоставивших так называемые первичные полисы, которыйе покрывают первые убытки от любого события. Вторым ответчиком является группа страховщиков во главе с подразделением Arch Insurance, базирующимся на Бермудах, которая предоставила так называемое дополнительное покрытие. Такие полисы, как правило, начинают действовать после того, как будут выплачены денежные средства по первичным полисам.

Nord Stream утверждает, что взрывы были отдельным событием для целей обеих групп полисов. Требование о возмещении 400 млн евро распределяется поровну между первичной и дополнительной группами. Компания также потребовала около 3,7 млн ​​евро за осмотр повреждений, а также другие расходы.

Економічна Правда По материалам:

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