Компания OnePlus презентовала новые смартчасы: какие функции появились — Finance.ua

Компания OnePlus презентовала новые смартчасы: какие функции появились
Компания OnePlus выпустила третье поколение умных часов Watch 3. Новинка получила обновленный дизайн, продвинутые функции отслеживания здоровья и лучшую автономность.
Об этом пишет FoneArena.
Какие новые «фишки» появились
OLED-дисплей стал чуть больше (1,5 дюйма) и ярче (2200 болт), а рамки — тоньше.
Корпус по-прежнему из нержавеющей стали, но есть и новый титановый физический безель. Также появилась вращающаяся головка для навигации по интерфейсу.
Одна из главных фишек часов — автономность. Производитель заявил, что устройство может работать до 5 дней, с режимом энергосбережения этот показатель увеличивается до 16 дней. В этом плане OnePlus заметно обходит главных игроков на рынке, включая Apple Watch Series 9 и Pixel Watch 3.
Из функций здоровья есть все то, что предлагают современные смарт-часы, плюс Watch 3 получил датчик температуры запястья, восьмиканальный оптический сенсор пульса и 16-канальный пульсоксиметр.
Еще есть новая фишка под названием «60-секундная проверка здоровья», анализирующая пульс, уровень кислорода в крови, температуру, психическое состояние, температуру запястья и показатели сна.
Среди других обновлений — более 100 спортивных режимов, двухчастотный GPS-модуль, защитный корпус IP68 и новая оболочка Wear OS 5. В Европе OnePlus Watch 3 стоит 329 евро (~14 300 грн). Продажи начнутся 25 февраля.
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