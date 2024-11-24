Компания Nestle планирует сокращение издержек и реорганизацию бизнеса — Finance.ua

Компания Nestle планирует сокращение издержек и реорганизацию бизнеса
Компания Nestle, которая продолжает работать на рынке россии, планирует усилить рекламу и маркетинг, сократить расходы минимум на 2,8 млрд долларов до 2027 года, а также создать отдельное глобальное подразделение для бизнеса по производству воды и премиум-напитков.
Об этом сообщает Reuters.
Сокращение расходов
Nestle, владелец таких брендов, как Nescafe, KitKat и Milo, заявила, что намерена достичь экономии расходов в размере по меньшей мере 2,5 млрд швейцарских франков (2,83 млрд долл.) до 2027 года в дополнение к текущей экономии в размере около 1,2 млрд швейцарских франков.
Генеральный директор Лоран Фрейкс возглавил Nestle в сентябре, заменив уволенного Марка Шнайдера, который в течение нескольких кварталов разочаровал инвесторов слабым ростом объемов продаж.
Под руководством Шнайдера Nestle сократила свой маркетинговый и рекламный бюджет, а также снизила инвестиции в инновации во время пандемии COVID-19, что привело к значительным затратам.
Прогноз по продажам
Компания прогнозирует среднесрочный органический рост продаж на уровне более 4% при нормальной операционной среде, а базовую маржу прибыли от торговых сделок — на уровне 17%.
Читайте также
Это по сравнению с органическим ростом продаж примерно на 2%, который ожидается за год, который заканчивается 31 декабря.
Компания увеличит инвестиции в рекламу и маркетинг до 9% от общего объема продаж до 2025 года, чтобы поддержать рост.
Последний раз Nestle тратила такую долю своих продаж на маркетинг в 2019 году.
Поделиться новостью