Компания Nestle планирует сокращение издержек и реорганизацию бизнеса — Finance.ua

Компания Nestle планирует сокращение издержек и реорганизацию бизнеса Сегодня 23:23 — Фондовый рынок

Компания Nestle планирует сокращение издержек и реорганизацию бизнеса

Компания Nestle, которая продолжает работать на рынке россии, планирует усилить рекламу и маркетинг, сократить расходы минимум на 2,8 млрд долларов до 2027 года, а также создать отдельное глобальное подразделение для бизнеса по производству воды и премиум-напитков.

Об этом сообщает Reuters.

Сокращение расходов

Nestle, владелец таких брендов, как Nescafe, KitKat и Milo, заявила, что намерена достичь экономии расходов в размере по меньшей мере 2,5 млрд швейцарских франков (2,83 млрд долл.) до 2027 года в дополнение к текущей экономии в размере около 1,2 млрд швейцарских франков.

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Генеральный директор Лоран Фрейкс возглавил Nestle в сентябре, заменив уволенного Марка Шнайдера, который в течение нескольких кварталов разочаровал инвесторов слабым ростом объемов продаж.

Под руководством Шнайдера Nestle сократила свой маркетинговый и рекламный бюджет, а также снизила инвестиции в инновации во время пандемии COVID-19, что привело к значительным затратам.

Прогноз по продажам

Компания прогнозирует среднесрочный органический рост продаж на уровне более 4% при нормальной операционной среде, а базовую маржу прибыли от торговых сделок — на уровне 17%.

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Это по сравнению с органическим ростом продаж примерно на 2%, который ожидается за год, который заканчивается 31 декабря.

Компания увеличит инвестиции в рекламу и маркетинг до 9% от общего объема продаж до 2025 года, чтобы поддержать рост.

Последний раз Nestle тратила такую ​​долю своих продаж на маркетинг в 2019 году.

Економічна Правда По материалам:

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