Компания Mercedes-Benz планирует выпустить 17 новых электромобилей — Finance.ua

Компания Mercedes-Benz планирует выпустить 17 новых электромобилей 10.03.2025, 00:34 — Технологии&Авто

Компания Mercedes-Benz планирует выпустить 17 новых электромобилей

Mercedes-Benz готовится к невероятно насыщенному периоду: в течение следующих нескольких лет немецкий бренд люкс планирует выпустить 17 электромобилей и 19 моделей с двигателями внутреннего сгорания.

Портфолио будет кардинально обновлено, включая как совершенно новый CLA, так и фейслифтинг S-Class. Среди новинок — электрические седаны C-Class и E-Class, а также меньший G-Class. Подразделение AMG тоже не отстает, готовя пару эксклюзивных электромобилей.

Однако похоже что у высокопроизводительного подразделения Аффальтербаха есть еще больше сюрпризов. В дополнение к уже анонсированному электрическому седану и внедорожнику планируется создание еще более интересного автомобиля.

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Autocar сообщает, что концептуальный суперкар будет представлен уже к середине 2025 года. Ожидается, что этот «горячий» электромобиль будет использовать аксиально-поточные электродвигатели, которые будут установлены на специализированные AMG-седан и внедорожник, о которых мы уже упоминали. Первый станет косвенным наследником GT 4-Door Coupe, когда поступит в продажу в 2026 году, а второй появится вскоре после этого.

Двигатели были разработаны компанией, принадлежащей Mercedes Yasa, которая также поставляет свое оборудование Lamborghini Temerario и Revuelto. Jaguar C-X75 использовал четырехмоторную установку от Yasa, а недавно — концепт Vision One-Eleven. Новый «горячий» электромобиль, как утверждается, унаследует черты концепта 2023 года, который отдавал дань памяти серии экспериментальных прототипов C111 1970-х годов, некоторые из которых имели роторные двигатели.

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Инсайдер Mercedes, на которого ссылается Autocar, утверждает, что новый концепт электрического суперкара «не слишком отличается» от One-Eleven. Аккумулятор следующего поколения, возможно, твердотелый, может снабжать энергией аксиально-поточные двигатели. Только на прошлой неделе прототип EQS с твердотелыми аккумуляторами вышел на дорожные испытания, обещая максимальный запас хода более 1000 км.

Однако концепт суперкара не будет ориентирован на преодоление больших расстояний на одном заряде. Эту роль исполнил Vision EQXX, известный как «самый эффективный Mercedes-Benz в истории». Безымянный «горячий» электромобиль, как утверждается, будет сосредоточен на производительности, возможно, завоевав титул самого быстрого AMG в истории. Ему придется свергнуть с трона GT 63 SE Performance, который разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды, что на десятую долю секунды быстрее мощного AMG One.

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