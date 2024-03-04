Компания Meizu представила новый и последний смартфон 21 Pro — Finance.ua

Компания Meizu представила новый и последний смартфон 21 Pro Сегодня 01:17 — Технологии&Авто

Компания Meizu представила новый и последний смартфон 21 Pro, Фото: Meizu

Компания Meizu представила новый флагманский смартфон 21 Pro. Знакомый дизайн и мощную начинку разбавили целым рядом ИИ-функций.

Еще аппарат важен тем, что это последняя модель бренда, ведь раньше в этом месяце было объявлено о прекращении выпуска традиционных смартфонов. Вместо этого Meizu полностью перейдет на ИИ.

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Фото: Meizu

Характеристики Meizu 21 Pro:

Дисплей: 6.8 дюйма, LTPO OLED, 2К, кадровая частота 120 Гц, яркость 1260 болт, ШИМ 2160 Гц;

Процессор/Память: Snapdragon 8 Gen 3 с 12/16 ГБ ОЗУ и накопителем до 1 ТБ.

Аккумулятор: 5500 мАч, имеется проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная на 50 Вт.

Камеры: основная (50 Мп, OmniVision OV50H), широкоугольная (13 Мп с углом обзора 122 градуса), телеобъектив (10 Мп с 3-х оптическим и 30-х цифровым зумом), фронтальная (32 Мп).

Прочее: стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев mTouch Max с большой площадью считывания, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC.

Но самое главное — новая оболочка Meizu Flyme 10.5. которая получила множество ИИ-фишек, включая функцию дорисовки готовых изображений и возможность убрать объекты из фотографий. Смартфон позиционируют как «Raspberry Pi эпохи искусственного интеллекта», то есть открытую платформу для разработчиков ИИ.

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Стоимость базовой версии Meizu 21 Pro составила 700 долларов. Модель с 16 Гбайт ОЗУ оценили в 750 долларов. Версию на 16 ГБ/1 ТВ можно будет купить за 820 долларов. Продажи смартфона стартуют 2 марта.

Вместо традиционных смартфонов Meizu теперь будет выпускать аксессуары, в основе которых лежат ИИ-технологии.

УНІАН По материалам:

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