Компания Маска привлекла 6 млрд долларов на разработку искусственного интеллекта — Finance.ua
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Компания Маска привлекла 6 млрд долларов на разработку искусственного интеллекта

Фондовый рынок
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Компания Маска привлекла 6 млрд долларов на разработку искусственного интеллекта
Компания Маска привлекла 6 млрд долларов на разработку искусственного интеллекта
Компания xAI Илона Маска привлекла 6 млрд долларов в раунде финансирования серии B при поддержке венчурных фирм Andreessen Horowitz и Sequoia Capital.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сбор средств, о котором было объявлено 26 мая, состоялся менее чем через год после дебюта xAI и знаменует собой одну из самых крупных инвестиций в область разработки инструментов искусственного интеллекта.
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Разработка ИИ Маском тесно связана с X.com, социальной сетью, ранее известной как Twitter, где xAI начал свою деятельность с сервиса Grok AI.
Средства будут использованы для вывода на рынок первых продуктов xAI, создания передовой инфраструктуры и ускорения исследований и разработок будущих технологий.
«В ближайшие недели будет объявлено еще больше», — сказал Маск в сообщении на X в ответ на объявление о финансировании.
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Хотя xAI не сообщила, что ее оценили после последнего раунда финансирования, в других сообщениях СМИ ранее предполагалось, что компания будет оценена в сумму от 18 до 24 миллиардов долларов.
Гонка в области искусственного интеллекта разгорается: несколько инвесторов выделяют большие суммы для стартапов, стремящихся конкурировать с такими лидерами рынка, как OpenAI.
Маск был одним из первых сторонников искусственного интеллекта, поддерживая OpenAI до того, как она представила ChatGPT в конце 2022 года. Позже он вышел из предприятия и выступал за осторожное развитие технологии из-за ее потенциальных опасностей.
По материалам:
РБК-Україна
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