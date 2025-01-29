Компания HD Hyundai открыла представительство в Украине — Finance.ua

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Компания HD Hyundai открыла представительство в Украине

Фондовый рынок
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Компания HD Hyundai открыла представительство в Украине
Компания HD Hyundai открыла представительство в Украине
Во вторник, 28 января, в Украине открыла представительство южнокорейская компания HD Hyundai XiteSolution, планирующая создать таможенно-логистический хаб для тяжелой строительной техники в западной Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Состоялось официальное открытие представительства компании HD Hyundai XiteSolution с участием руководства компании во главе со старшим вице-президентом HD Hyundai XiteSolution и HD Hyundai Infracore, руководителем HD Hyundai Group по проектам восстановления Украины, г-н Мун Чже-Йонгом, представителей правительства, Министерства экономики Украины Министерства развития общин и территорий Украины, банковского и частного сектора», — говорится в сообщении.
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В ходе презентации компания объявила о намерениях активно приобщиться к проектам восстановления. HD Hyundai XiteSolution изучает возможности размещения производственных мощностей для крупноузловой сборки отдельных видов тяжелой строительной техники в Украине.
Дополнительно компания планирует открыть таможенно-логистический хаб для строительной техники и продукции Hyundai в одной из западных областей Украины, а также создать три современных тренинговых центра для обучения пользователей и обслуживающего персонала тяжелой техники.
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«Мы в HD Hyundai XiteSolution рассматриваем Украину как один из самых важных перспективных рынков. Рынок строительной техники имеет значительный потенциал, учитывая рост потребностей в восстановлении инфраструктуры. Открытие нашего представительства в Киеве является частью нашей стратегии поддержки украинской экономики. HD Hyundai стремится играть ведущую и ключевую роль, не ограничиваясь поставками оборудования, а предлагая разумные технологии и стратегии восстановления. Наша цель — способствовать созданию современной, инновационной инфраструктуры, которая станет основой для будущего развития Украины», — подчеркнул Мун Чже-Йонг.
Первые тренинговые центры будут расположены в Киевской и Львовской областях и будут оснащены соответствующей техникой, симуляторами и полигонами для обучения работе с тяжелой техникой. Особое внимание будет уделяться работе с оборудованием, отвечающим стандартам Tier 4 Interim и Tier 4 Final. В планах компании также обновление учебного центра Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры в Белой Церкви Киевской области.
По материалам:
Finance.ua
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